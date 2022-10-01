Сразу три романтика сделали предложения своим девушкам во время забега в Геленджике

Фото: t.me/adm_gelen

«Забег невест» в Геленджике организовывался исключительно как спортивное мероприятие. Девушки в белых платьях и молодые люди в классических костюмах пробежали определенную дистанцию.

Фото: t.me/adm_gelen

Но на финале марафона три романтика внесли в атмосферу сентиментальную нотку. Они стали на колена и предложили возлюбленным руку и сердце.

- В неподходящей, казалось бы, для спорта одежде раннеры преодолели заветный километр. При этом троих девушек на финише ждала не только слава победительниц и призеров, но и… предложение руки и сердца от их молодых людей, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Фото: t.me/adm_gelen

После просьб участников в последний момент в организацию мероприятия внесли коррективы. Для придания атмосферности событию здесь подготовили свадебную арку, чтобы молодые люди могли в красивой обстановке сделать предложение своим избранницам.

Все девушки уверенно сказали своим женихам «да» скоро станут замужними дамами. А иначе и быть не может, ведь Геленджик – один из самых романтичных городов, в котором ежегодно рождаются тысячи семей.

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