Сразу три романтика сделали предложения своим девушкам во время забега в Геленджике

Фото: t.me/adm_gelen
«Забег невест» в Геленджике организовывался исключительно как спортивное мероприятие. Девушки в белых платьях и молодые люди в классических костюмах пробежали определенную дистанцию.
Фото: t.me/adm_gelen
Но на финале марафона три романтика внесли в атмосферу сентиментальную нотку. Они стали на колена и предложили возлюбленным руку и сердце.
- В неподходящей, казалось бы, для спорта одежде раннеры преодолели заветный километр. При этом троих девушек на финише ждала не только слава победительниц и призеров, но и… предложение руки и сердца от их молодых людей, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Фото: t.me/adm_gelen
После просьб участников в последний момент в организацию мероприятия внесли коррективы. Для придания атмосферности событию здесь подготовили свадебную арку, чтобы молодые люди могли в красивой обстановке сделать предложение своим избранницам.
Все девушки уверенно сказали своим женихам «да» скоро станут замужними дамами. А иначе и быть не может, ведь Геленджик – один из самых романтичных городов, в котором ежегодно рождаются тысячи семей.
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