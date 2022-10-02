Выбирая победителей, жюри «Киношока» в Анапе хваталось за кинжалы и бокалы

Ведущий церемонии актеры Александра Афанасьева-Шевчук и Максим Колосов. Фото: сайт фестиваля.

В Анапе почти домашней церемонией в Городском театре без звездной дорожки и фейерверка завершился 31-й международный фестиваль «Киношок».

Актеры и шоколадная фабрика

Церемонию закрытия вели актеры Максим Колосов и Александра Афанасьева-Шевчук: одна из немногих, она действительно выглядела звездно в длинном розовом платье свободного кроя, расшитом пайетками.

– Начинать всегда веселее, а прощаться грустно, – посетовала на закрытии фестиваля его вице-президент Ирина Шевчук. – Тем более, что из-за сложной логистики, а дорога из Москвы в Анапу у некоторых артистов растянулась почти на три дня, многие актеры не приехали и «отпадали» прямо в процессе фестиваля.

Пресс-секретарь "Киношока" Вера Мусатова возглавила делегацию фестиваля на морской прогулке. Фото: сайт фестиваля.

Среди тех, кто не смог приехать, была актриса и член жюри фестиваля Наталья Аринбасарова: ее в срочном порядке заменили на коллегу Галину Бокашевскую. Зато те киношники, кто доехал до Анапы, не пожалели о долгом пути: организаторы катали их на яхте, свозили на местную шоколадную фабрику, сводили в музей «Горгиппия» и даже устроили мастер-класс от якутского художника.

Некоторые из конкурсантов даже опоздали на церемонию закрытия, как казанский режиссер Ильшат Рахимбай, который приехал в Анапу с женой и детьми. Его фильм «Микулай» получил диплом кинопрессы: «Мы десять минут от моря бежали в зал, вот еще волосы мокрые. Здесь настолько хорошо, что мы даже забыли про фестиваль забыли», – признался он со сцены.

Член жюри "Киношока" актриса Галина Бокашевская на мастер-классе по живописи. Фото: сайт фестиваля.

Совещались четыре часа

Председатель жюри детской программы фестиваля «Киномалышок», которую частично показывали прямо у моря в лаунже, актер Михаил Сафронов отметил специальный дипломом фильм режиссера 16-летнего Ислама Земчукова из Майкопа. Картина – экранизация одной из научно-популярных книг и шла вне конкурса. В конкурсе короткометражных, жюри которого выбирало победителей четыре часа и, как признался директор кинокомпании «Чеченфильм» Беслан Терекбаев, «хваталось за кинжалы», отдало приз ленте «Пувырга» Влада Петрова.

Актер Михаил Сафронов в анапском лаунже на показе детской программы "Киномалышок". Фото: сайт фестиваля.

Конкурс сериалов «ТВ-шок» судили сами «анапцы», как назвал жителей курорта один из актеров. Зрители высиживали в Гортеатре настоящие десятичасовые марафоны и отдали победу сериалу Тиграна Кеосаяна «Бессмертные». Кстати, еще анапчанам и гостям курорта показывали бесплатное кино на Театральной площади: народ просто рвал на части актера Юрия Кузнецова-Таежного, исполнителя главной роли в фильме «Легенда о Круге», внешне невероятно похожего на убитого шансонье.

Актер Юрий Кузнецов-Таежный, которого публика путает с певцом Михаилом Кругом, и продюсер Анатолий Чижиков. Фото: сайт фестиваля.

Выбирая победителей, жюри основного конкурса «Киношока», как признался кинооператор Сергей Астахов, «до кинжалов не дошло, а обошлось легким алкоголем». Четыре главных приза: гран-при «Золотая лоза», призы за лучшие режиссуру, мужскую и женскую роли оно присудило монгольскому фильму «Кукушка» – экранизации повести Валентина Распутина «Последний срок».

– Я много раз возглавлял жюри на разных фестивалях и в Анапе у меня сложилось впечатление, что жюри, как и его выбор, профессиональны: его набрали не из проезжавшего мимо кинотеатра-трамвая, – заметил, вручая награды председатель жюри «Киношока» кинорежиссер Сергей Снежкин. – Если говорить о состоянии современного кинематографа, то как человек из врачебной семьи, замечу: пульс угадывается.

БУДЬ В КУРСЕ

11 полнометражных и 20 короткометражных лент, 10 телесериалов и 7 детских фильмов участвовали в конкурсах 31-го международного фестиваля «Киношок».