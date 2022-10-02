Причину катастрофы самолета со 110 людьми на борту у берегов Сочи не называют и через 50 лет

Трагедия осталась не разгаданной

Эту трагедию SU-1036 до сих пор считают самой загадочной. Она произошла 1 октября 1972 года недалеко от берегов Адлера (ныне Сириуса). Рейсом из Сочи в Москву возвращались отдыхающие - на курорте стояла прекрасная погода. Термометры в аэропорту Сочи показывали +17, а специальные службы оценивали показатели для полетов, как благоприятные.

Все 101 пассажира прошли на посадку (среди них был один ребенок). Командир объявил взлет в 19.25. И самолет начал набирать высоту. Ничего не предвещало беды.

- Диспетчер вывел их на нужную траекторию. Летчик должен был выполнить правый разворот в направление Лазаревского и набрать высоту до 3 тысяч метров. А через два часа прибыть в аэропорт Внуково, но этого не произошло, - рассказывали сразу после трагедии эксперты комитета авиации РСФСР.

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Вместо заданных параметров на экране радаров диспетчеры наблюдали совсем другую картину: на высоте 150-250 метров пилоты начали выполнять правый разворот, но самолет неожиданно перешел в крутой левый поворот с резким снижением. Спустя всего четыре минуты после взлета он пропал с радаров.

В считанные секунды после этих маневров он врезался в воду и полностью разрушился.

Что происходило тогда в салоне воздушного судна, а главное - в его командирской кабине, не знает никто.

Обнаружить место крушения пассажирского лайнера удалось довольно быстро. Уже через 15 минут после трагедии службы получили информацию от военных кораблей.

Самолет рухнул в 10,5 километрах от берега, а в 5-6 километрах позже на воде нашли обломки и фрагменты тел. Спастись не удалось никому.

- Крупные части самолета обнаружили на глубине 500-1000 метров. Но из-за сложности рельефа и илистость дна подобраться к нему не было возможности, - представили позже отчет расследования трагедии в комитете.

Несмотря на все усилия и привлечение сил Военно-морского флота, поисковая операция не увенчалась успехом. Не нашли главного и объективного свидетеля катастрофы - бортовых самописцев. Причины ее остались покрыты толстым слоем ила и толщей воды.

Однако версию теракта специалисты все же отвергли тогда. На фрагментах тел они не нашли ни следов пожара, ни взрывчатого вещества.

50 лет спустя о трагедии в море по-прежнему мало что известно.

КОНКРЕТНО

Экипаж 216 летного отряда:

КВС — Василий Герасимович Тихонов.

Второй пилот — Валентина Алексеевна Слободская.

Бортмеханик — Владимир Васильевич Мещанинов.

Бортрадист — Борис Владимирович Спелов.

Две стюардессы: Наталья Михайловна Ремесленникова, Татьяна Николаевна Барышникова.

В составе экипажа был милиционер Виктор Сергеевич Семенов.