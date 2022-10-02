Краснодарский астроном снял огромный астероид, который сближается с землей

Его находка уже стала достоянием Сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неожиданную находку обнаружил астроном Александр Иванов. Во время дежурства он наткнулся на огромный астероид. Он сближался с Землей.

Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ успел сделать снимок. На нем видно небольшое пятно. На деле это – огромный астероид. Его длина сопоставима с размерами пять футбольных полей – полукилометра.

Находкой мужчина поделился с Центром коллективного пользования «Международная сеть телескопов для научных и прикладных задач». Оно опубликовало снимок в телеграме.

- Какая-то маленькая точечка, которая почему-то заслужила внимание и стала новостью днями, – шутили юзеры в социальных сетях.

- И что делать, куда прятаться, – недоумевали другие.

По словам астрономов, астероид не опасен для жителей Земли.

- Малая планета полуколометрового размера обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года, – добавили они.

Они отметили, что в ближайшем будущем столкновение астероида с Землей невозможно физически. Новое небесное тело уже даже получило название – 2022 SE37. Только шансы увидеть его вновь, по словам экспертов, невысоки.