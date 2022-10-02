На улице – октябрь, а на пляжах Геленджика не протолкнутся. Толпы туристов забили побережье Черного моря

Фото: скриншот видео

На улице – плюс 26, в воде – плюс 22, – говорит автор видео, не скрывая улыбки. На кадрах, которые разлетелись по соцсетям, – забитые пляжи Геленджика.

Бархатный сезон на курортах Краснодарского края подходит к концу. И толпы туристов не упускают возможности окунуться в Черное море.

- Говорить о бархатном сезоне можно до 10 октября. Это замечательная продолжительность, – заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что говорить о рекордном сезоне еще рано. Но не исключил, что возможно все. А пока на пляжах Геленджика не найти свободных мест. Забито все: и платные лежаки, и места у моря.

- Только очереди у раздевалок исчезли, – добавляют отдыхающие.

Но и они случаются. Погода на курорте шепчет: полный штиль и все 32 градуса на солнце. По словам отдыхающих, о таком бархатном сезоне они даже не мечтали.

- И солнце не печет, и море теплое. Но главное – не штормит, – заключают отпускники.

Только прогнозы синоптиков неутешительны. Уже в понедельник, 3 сентября, на курорте похолодает. За сутки температура воздуха опустится до 22-х, моря – до 20-21-го.

- А уже во вторник зарядят ливни. Они продлятся двое суток, – говорят метеорологи.

Совсем похолодает на курорте к концу недели. Уже в четверг температура воздуха опустится до плюс 19 градусов.