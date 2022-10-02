Фолк-коллективы, кубанская кухня и костюмы из Мосфильма. В Краснодарском крае прошел фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»

Фестиваль казачьей культуры "Александровская крепость" проводят во второй раз Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Уникальный фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость» с размахом проходит в Краснодарском крае. Во второй раз Усть-Лабинский район стал локацией для встречи песенных коллективов и мастеров-ремесленников. Самобытный фольклор, обряды и наряды - все, что передали предки, сейчас возрождает современное казачество на сценах, мастер-классах и театральных подмостках в хуторе Аргатов при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное дело».

Зрители в ожидании открытия фестиваля Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Масштабное мероприятие вносит весомый вклад в развитие и сохранение традиционной казачьей культуры во всем многообразии, включая военное дело, уникальные ремесла, обряды, кухню и, конечно, исключительно богатую песенную традицию, которая по праву является сердцем самобытной культуры российского казачества, - отметил в правительственной телеграмме полпред президента в ЮФО Владимир Устинов.

Казачьими песнями встречали гостей фестиваля Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Вся жизнь казаков в одном круге

На одной из площадок фестиваля развернулся символический казачий круг. Он разделен на тематические зоны «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима». В традиционной культуре все было подчинено сезонным сельскохозяйственным работам. В теплое время года казаки выходили в поля, работа продолжалась до поздней осени.

На грядках появилась клубника и чеснок Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Вот здесь можно посадить клубнику и чеснок, - приглашают гостей фестиваля. Дети с удовольствием берут перчатки и рассаду. Через несколько минут на грядке появляются кустики растений.

Подходим к локации «Лето». Тут можно попробовать свежий мед и заготовить на зиму кукурузу. Початок кладут в лущилку и начинают крутить ручку, после чего остается горстка зернышек. Ее можно добавить в кашу или оставить на помол.

Мастер-класс по лущению кукурузы Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Рядом начался обряд вождения комара или «комаря», как говорили раньше на Кубани. Этот праздник казаки отмечали на Троицу. Главных героев наряжали, как жениха и невесту, которые под песни и шутки ходили по улицам и собирали угощения.

- Этот обряд был известен в нашем районе еще с давних времен, - говорит руководитель фольклорного ансамбль «Калинка» из Отрадненского района Ирина Олейник. – После того, как переодетые комар и комариха обходили все дома, вся станица собиралась за столом, все вместе вечеряли, отмечая праздник.

Оригинальный костюм Натальи Мелеховой из запасников Мосфильма Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Летние хлопоты казаков постепенно сходили на нет с наступлением холодов. Осенью и зимой осталось много времени на рукоделие. Секретами традиционных казачьих ремесел гости фестиваля смогли познакомится на мастер-классах по ткачеству, созданию игрушек и кузнечному и гончарному делу. Самые смелые пробовали прясть на веретене.

Старинные ремесла оживали стараниями мастеров Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Берешь немного шерсти, скручиваешь ее и наматываешь на веретено, - показывает преподаватель детской школы искусств Татьяна Шукшина из Белореченского района. – У меня получилось с первого раза, а вот ножную прялку я так и не смогла освоить. Потом шерсть я отправляю на эко-окрашивание. Для этого беру луковую шелуху, получаются разные оттенки. Из этой пряжи можно вязать красивые варежки или носки.

Старинные песни в новом звучании

В этом году на фестиваль «Александровская крепость» приехали десятки песенных коллективов из Волгограда, Оренбурга, Воронежа, Самары, Барнаула, Красноярска, Свердловской области, ЛНР и Кубани. Богатые музыкальные традиции передаются из поколения в поколение, как в семье 73-летней Валентины Клочковой из Белореченского района Краснодарского края.

Старинные казачьи песни исполняют семьями Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Я хожу в хор уже 45 лет, с самого его основания, - признается пенсионерка из коллектива «Кубаночка». – Это было заложено с детства, мои мама и папа очень хорошо пели, а я их слушала и тоже всегда подпевала. В нашем коллективе мы поем старинные хуторские песни, доставшиеся нам от родителей.

Выступление Московского казачьего хора Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

На главной сцене меняются исполнители. Среди них фольклорные коллективы из городов и станиц, есть семейные дуэты и трио, где со взрослыми поют их дети. Традиционные костюмы, чистые голоса, песни, которые казаки исполняли на свадьбах, в военных походах, при сборе урожая.

- Мы будем поддерживать всех, кто заинтересован в развитии и изучении кубанской традиционной культуры. Наша задача - сохранить уникальные традиции и поддержать тех людей, которые верят в них, они должны почувствовать и увидеть, что у них есть единомышленники на их пути, - рассказал меценат и основатель фонда «Вольное дело» Олег Дерипаска. - Если мы не попробуем вернуться к традициям, то мы утратим все, что имеем сейчас.

Кубанские дизайнеры вдохновляются народными костюмами Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

КОНКРЕТНО

В первый день фестиваля прошли кинопоказы отечественных фильмов, посвященных казачеству. В местном Доме культуры можно было увидеть оригинальные костюмы Натальи и Аксиньи из «Тихого Дона», Панночки из «Вия», Вакулы из «Ночи перед Рождеством». Их привезли из Мосфильма. В лектории гости фестиваля узнали о традиционном костюме казаков, истории их быта и жизни на Кубани. Краснодарский дизайнер Ольга Колибри презентовала коллекцию одежды, созданной по мотивам казачьего костюма. В это же время хуторские хозяюшки и лучший шеф-повар Юга России Андрей Матюха угощали гостей фестиваля кубанским борщом, пампушками и варениками. А молодые артисты театра РАМТ, Школы-студии МХАТ и краснодарских театров показывали интерактивные представления по мотивам книг и фильмов о казачестве.

Хедлайнерами фестиваля стали группа Отава Е, Тина Кузнецова и проект Zventa Sventana, Hodila Izba, Московский казачий хор, мультиинструменталист Сергей Старостин, а также фолк-певица Пелагея.