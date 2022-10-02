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Общество2 октября 2022 16:10

Фолк-коллективы, кубанская кухня и костюмы из Мосфильма. В Краснодарском крае прошел фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость»

Десятки коллективов и ремесленников со всей России стали участниками фестиваля казачьей культуры «Александровская крепость» на Кубани
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фестиваль казачьей культуры "Александровская крепость" проводят во второй раз

Фестиваль казачьей культуры "Александровская крепость" проводят во второй раз

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Уникальный фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость» с размахом проходит в Краснодарском крае. Во второй раз Усть-Лабинский район стал локацией для встречи песенных коллективов и мастеров-ремесленников. Самобытный фольклор, обряды и наряды - все, что передали предки, сейчас возрождает современное казачество на сценах, мастер-классах и театральных подмостках в хуторе Аргатов при поддержке фонда Олега Дерипаски «Вольное дело».

Зрители в ожидании открытия фестиваля

Зрители в ожидании открытия фестиваля

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Масштабное мероприятие вносит весомый вклад в развитие и сохранение традиционной казачьей культуры во всем многообразии, включая военное дело, уникальные ремесла, обряды, кухню и, конечно, исключительно богатую песенную традицию, которая по праву является сердцем самобытной культуры российского казачества, - отметил в правительственной телеграмме полпред президента в ЮФО Владимир Устинов.

Казачьими песнями встречали гостей фестиваля

Казачьими песнями встречали гостей фестиваля

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Вся жизнь казаков в одном круге

На одной из площадок фестиваля развернулся символический казачий круг. Он разделен на тематические зоны «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима». В традиционной культуре все было подчинено сезонным сельскохозяйственным работам. В теплое время года казаки выходили в поля, работа продолжалась до поздней осени.

На грядках появилась клубника и чеснок

На грядках появилась клубника и чеснок

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Вот здесь можно посадить клубнику и чеснок, - приглашают гостей фестиваля. Дети с удовольствием берут перчатки и рассаду. Через несколько минут на грядке появляются кустики растений.

Подходим к локации «Лето». Тут можно попробовать свежий мед и заготовить на зиму кукурузу. Початок кладут в лущилку и начинают крутить ручку, после чего остается горстка зернышек. Ее можно добавить в кашу или оставить на помол.

Мастер-класс по лущению кукурузы

Мастер-класс по лущению кукурузы

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Рядом начался обряд вождения комара или «комаря», как говорили раньше на Кубани. Этот праздник казаки отмечали на Троицу. Главных героев наряжали, как жениха и невесту, которые под песни и шутки ходили по улицам и собирали угощения.

- Этот обряд был известен в нашем районе еще с давних времен, - говорит руководитель фольклорного ансамбль «Калинка» из Отрадненского района Ирина Олейник. – После того, как переодетые комар и комариха обходили все дома, вся станица собиралась за столом, все вместе вечеряли, отмечая праздник.

Оригинальный костюм Натальи Мелеховой из запасников Мосфильма

Оригинальный костюм Натальи Мелеховой из запасников Мосфильма

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Летние хлопоты казаков постепенно сходили на нет с наступлением холодов. Осенью и зимой осталось много времени на рукоделие. Секретами традиционных казачьих ремесел гости фестиваля смогли познакомится на мастер-классах по ткачеству, созданию игрушек и кузнечному и гончарному делу. Самые смелые пробовали прясть на веретене.

Старинные ремесла оживали стараниями мастеров

Старинные ремесла оживали стараниями мастеров

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Берешь немного шерсти, скручиваешь ее и наматываешь на веретено, - показывает преподаватель детской школы искусств Татьяна Шукшина из Белореченского района. – У меня получилось с первого раза, а вот ножную прялку я так и не смогла освоить. Потом шерсть я отправляю на эко-окрашивание. Для этого беру луковую шелуху, получаются разные оттенки. Из этой пряжи можно вязать красивые варежки или носки.

Старинные песни в новом звучании

В этом году на фестиваль «Александровская крепость» приехали десятки песенных коллективов из Волгограда, Оренбурга, Воронежа, Самары, Барнаула, Красноярска, Свердловской области, ЛНР и Кубани. Богатые музыкальные традиции передаются из поколения в поколение, как в семье 73-летней Валентины Клочковой из Белореченского района Краснодарского края.

Старинные казачьи песни исполняют семьями

Старинные казачьи песни исполняют семьями

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Я хожу в хор уже 45 лет, с самого его основания, - признается пенсионерка из коллектива «Кубаночка». – Это было заложено с детства, мои мама и папа очень хорошо пели, а я их слушала и тоже всегда подпевала. В нашем коллективе мы поем старинные хуторские песни, доставшиеся нам от родителей.

Выступление Московского казачьего хора

Выступление Московского казачьего хора

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

На главной сцене меняются исполнители. Среди них фольклорные коллективы из городов и станиц, есть семейные дуэты и трио, где со взрослыми поют их дети. Традиционные костюмы, чистые голоса, песни, которые казаки исполняли на свадьбах, в военных походах, при сборе урожая.

- Мы будем поддерживать всех, кто заинтересован в развитии и изучении кубанской традиционной культуры. Наша задача - сохранить уникальные традиции и поддержать тех людей, которые верят в них, они должны почувствовать и увидеть, что у них есть единомышленники на их пути, - рассказал меценат и основатель фонда «Вольное дело» Олег Дерипаска. - Если мы не попробуем вернуться к традициям, то мы утратим все, что имеем сейчас.

Кубанские дизайнеры вдохновляются народными костюмами

Кубанские дизайнеры вдохновляются народными костюмами

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

КОНКРЕТНО

В первый день фестиваля прошли кинопоказы отечественных фильмов, посвященных казачеству. В местном Доме культуры можно было увидеть оригинальные костюмы Натальи и Аксиньи из «Тихого Дона», Панночки из «Вия», Вакулы из «Ночи перед Рождеством». Их привезли из Мосфильма. В лектории гости фестиваля узнали о традиционном костюме казаков, истории их быта и жизни на Кубани. Краснодарский дизайнер Ольга Колибри презентовала коллекцию одежды, созданной по мотивам казачьего костюма. В это же время хуторские хозяюшки и лучший шеф-повар Юга России Андрей Матюха угощали гостей фестиваля кубанским борщом, пампушками и варениками. А молодые артисты театра РАМТ, Школы-студии МХАТ и краснодарских театров показывали интерактивные представления по мотивам книг и фильмов о казачестве.

Хедлайнерами фестиваля стали группа Отава Е, Тина Кузнецова и проект Zventa Sventana, Hodila Izba, Московский казачий хор, мультиинструменталист Сергей Старостин, а также фолк-певица Пелагея.

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