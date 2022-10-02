Тысячи медуз прибило к берегу Азовского моря в Краснодарском крае

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Тысячи медуз прибило к берегу Азовского моря. Необычное зрелище наблюдали жители станицы Голубицкой. Пляжи курорта превратились в желе.

- Жуткое зрелище. И оно – по всему берегу. А это сотни метров, – делится очевидец.

Картина не из приятных. На кадрах – тысячи медуз. Одни – живые, другие – нет. И так – даже вдали от берега. Суп из медуз виден даже в 50 метрах от пляжа.

- Такое видим впервые. Наплывы животных были и раньше. Но только в разгар сезона, – добавляют местные жители.

Последний наплыв был месяц назад. Тогда медузы усеяли весь берег. А люди боялись шагнуть в воду – опасались ожогов. Пугали и размеры медуз – до 40 сантиметров в диаметре. Они же считались опасными, но только – при прикосновении.

- Корнероты держатся на мелководье. У них крупные стрекательные клетки – они прожигают человеческую кожу ядом. Таких медуз не нужно касаться, собирать и ловить. Стоит сказать, что ожог можно получить и от медуз, которых выбросило на берег, - рассказывал «Комсомольской правде» - Кубань» Вениамин Голубитченко.

Причем опасными были и мертвые особи. Бывали случаи, что они обжигали людей спустя два-три дня после смерти.

Помимо корнеротов, частые гости в Азовском море – аурелии. Но этот вид медуз опасен для аллергиков, детей и пожилых людей. Они обжигали щупальцами. Но встречались реже, чем корнероты. Но вместе исчезали при похолодании.

- А отмирание происходит при похолодании воды – в конце сентября, в октябре. Тогда особи просто растворяются в соленой воде, - добавил Голубитчеко.

Не исключено, что скоро растворятся и особи, которые забили побережье Азовского моря. А пока стоит избегать контакта с медузами.