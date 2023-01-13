«В посылки кладем молитвослов». На Кубани начали плести маскировочные сети для СВО

Маскировочные сети плетут и взрослые, и дети. Фото: Золотые руки ангела в Краснодарском крае

Производство маскировочных сетей для СВО наладили в Краснодарском крае. Такой запрос все чаще поступает от военных. С наступлением зимы им нужно прятать крупную технику от противника. А маскировки на все танки и БТРы не хватает. Плести маскировочные сети начали в Белоглинском районе. Для этого организовали несколько точек – в одном из помещений, где собираются волонтеры, и в местном техникуме.

- Мы уже отправили пять масксетей в зону СВО. Сначала обучаем всех желающих, объясняем, как нужно правильно собрать маскировку, - рассказала «КП»-Кубань» координатор общественного движения «Золотые руки ангела» в Краснодарском крае Оксана Славгородская. – Сети очень объемные, нужно большое помещение. Это основная проблема у нас, потому что у студентов скоро начнутся занятия в спортзале, а наш офис тоже не подходит – слишком маленький для этого. Но пока справляемся так.

Волонтеры из Белой Глины и Тихорецка не только плетут маскировочные сети. Уже с апреля они отправляют бойцам носилки, сшитые своими руками. За это время на передовой получили более 2000 конструкций, которые ежедневно спасают солдат.

- У нас две мастерских в селе Белая Глина, их предоставили предприниматели. Также благотворители закупили швейные машинки. И работа пошла. Стали присоединяться неравнодушные люди: у кого-то родственники ушли на фронт, и они хотят помочь ребятам, кто-то из патриотических чувств не может остаться в стороне. Носилки мы освящаем в нашем храме, в каждую посылку стараемся положить молитвослов, - говорит Оксана Славгородская. – Мы получаем много отзывов от тех, кто получает носилки. На них выносят раненых. Если есть возможность, стерилизуют и опять используют. А так носилки считаются расходным материалом.

Волонтеры также отправляют на фронт вязанные вещи – носки и жилеты, пятиточечники, спальные мешки. Они взяли шефство над госпиталем в Новороссийске. Каждую неделю радуют раненых свежей выпечкой и другими гостинцами.

- Чтобы помощь была более масштабной, нашему движению нужны помещения в Краснодаре, Новороссийске, Анапе. Люди хотят собираться вместе для благого дела, а негде, - отмечает Славгородская. – Написала губернатору Кубани, надеюсь, нам помогут.

КАК ПОМОЧЬ ВОЛОНТЕРАМ С ЗАКУПКОЙ МАТЕРИАЛОВ

Карта для пожертвований 2202200213723180 ( Сбербанк, назначение: пожертвование) Людмила С. Счет организатора общественного движения.

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