13 января - День российской печати. Мы побывали в типографии и показываем вам, как печатается "Комсомолка"

Печать "Комсомолки" Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В Краснодаре над выпуском газеты работает целая армия журналистов, рекламщиков, сотрудников отдела распространения.

Печать "Комсомолки" Фото: Сергей НАДЕЖДИН

На Кубани "Комсомолка" выходит несколько раз в неделю. Совокупный недельный тираж всех выпусков - около 500 000 экземпляров.

Печать "Комсомолки" Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Вечером мы сдаем уже сверстанную газету в типографию на печать, и уже рано утром она появляется во всех городах Краснодарского края, - говорит главный редактор кубанского выпуска Ольга Сухова. - Над созданием газеты работают лучшие журналисты Кубани. Наши ребята имеют престижные награды различных конкурсов СМИ, они помогают жителям Кубани, ежедневно рассказывают о событиях в регионе.

Печать "Комсомолки" Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Накануне дня печати мы побывали в типографии и хотим показать вам, как появляется на свет свежий выпуск «Комсомолки». Процесс выпуска сложный, но быстрый. Чтобы отпечатать весь тираж нужно всего 15 минут. А рано утром свежая газета уже доставляется во все города Кубани.

Печать "Комсомолки" Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Печать "Комсомолки" Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Печать "Комсомолки" Фото: Сергей НАДЕЖДИН