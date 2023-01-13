Известный агент посоветовал Сергею Галицкого взять Артема Дзюбу в ФК «Краснодар»

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Артем Дзюба – самый известный игрок с российским паспортом. На его аккаунты в соцсетях подписаны миллионы человек. А еще он – рекордсмен чемпионатом России по забитым мячам.

Уже три месяца форвард сидит без работы. Последним клубом нападающего был «Адана Демирспор». Он пылил в Турции всего два месяца – с сентября по ноябрь. За это время отбегал всего четыре матча и отметился одним голом. А затем уселся на скамейку, а позже – расторг контракт.

По слухам, Дзюбу уже предлагали «Краснодару» – в августе 2022 года. Но «быки» отказались. Они сослались, что свяжутся с форвардом, если лишатся Кордоба. Ранее Джоном интересовались клубы из европейских топ-клуб. Но он остался в России.

Но Дмитрий Селюк убежден, что Дзюба не помешал бы «быкам».

- Сейчас для него лучшим вариантом был бы «Краснодар». Команда много атакует, владеет мячом. А Дзюба игрок штрафной, он принес бы много пользы, – заявил агент в интервью «Советскому спорту».

Однако «Краснодар» на форварда пока не выходил. А экс-тренер «Зенита» объяснил, почему нападающий три месяца сидит без работы.

- Он алчный и жадный человек, который охотится только за деньгами. Для него это самое главное. Наверное, если бы Дзюба просто хотел играть, а не запрашивал огромную зарплату, он бы уже был в какой-то команде. Но ему не важен футбол, для Дзюбы самое главное — деньги, – заявил Властимил Петржела в интервью «РБ Спорт».