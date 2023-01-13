Андрей Аршавин назвал реальную стоимость звезды ФК «Краснодар»

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» начал сборы в ОАЭ. Они стартовали накануне, 12 января. И продлятся две недели – до 24-го числа.

Напомним, что «быки» вышли из отпуска 10 января. Они собрались на базе команды в Читуке. Затем команда прошло УМО (углубленное медицинское обследование) и провела пару тренировок. А уже 12 января вылетела в Дубай. Там она впервые познакомилась с новым тренером – Владимиром Ивичем. Он принял команду 4-го января.

Ранее серб возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива. Вместе с израильским клубом он выигрывал местный чемпионат и кубок. Он сменил Александра Сторожука, который принял вторую команду «Краснодара».

Также в Дубай улетел Матвей Сафонов. Ранее ходили слухи, что вратарем сборной России интересовался «Зенит». А директор департамента молодежного футбола петербуржцев даже называл ценник игрока.

- Если говорить о российских вратарях, то «Зениту» нужен только Матвей Сафонов, а остальные – нет. Приобрёл бы я Сафонова за € 20 млн? Нет, за € 10 млн. За десять надо брать, даже не думая, – признался Андрей Аршавин в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».

Напомним, что ранее «Зенит» уже интересовался звездой «Краснодара». Зимой 2022 года петербуржцы уже общались с «быками», которые попросила за футболиста 40 миллионов евро.

Добавим, что Матвей Сафонов остается самым дорогим российским игроком. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 15 миллионов евро.