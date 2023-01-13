ФК «Краснодар» подорожал на четыре миллиона евро за полгода. Кто самый «золотой» игрок

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» вышел из отпуска. Уже 10 января команда собралась на базе в Читуке, а затем отправились на медицинское обследование. Оно продолжалось два дня. Параллельно команда занималась на базе, а 12-го числа вылетела в ОАЭ. Ближайшие две недели «быки» проведут в Дубае – на сборах.

Там футболисты познакомится с новым главным тренером. Владимир Ивич принял «Краснодар» четвертого января. Он заменил Александра Сторожука, который возглавил вторую команду.

Уже при сербе «Краснодар» подорожал. Этой зимой ценник «быков» увеличился на четыре миллионов евро. Если летом команда Сергея Галицкого оценивалась в 67,9 млн евро, то сейчас – в 71,7

По данным портала Transfermarkt, самым дорогим активом «быков» остался Матвей Сафонов. Его издание оценило в 15 млн евро. Вторым в списке оказался Джон Кордоба (11 млн), третьим – Эдуард Сперцян (9).

Напомним, что полузащитник сборной Армении стал самым подорожавшим игроком чемпионата России. За год он прибавил в цене в три раза – с трех до девяти миллионов.

Самым дешевым игроком «быков» стал Джонатан Окоронкво. Его оценили в 300 тысяч евро. Также в тройку самым самых недорогих футболистов «Краснодара» попали Мозес Кобнан и Алекс Мацукатов (оба – по 400 тысяч).