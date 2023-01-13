Машину популярного блогера продают в Сочи за 136 миллионов рублей

Фото взято с Avito

Александр Калашин – известный блогер. На его соцсети подписаны сотни тысяч человек. Парень рассказывает об автомобилях, устраивает заезды на спорткарах и показывает внутрянку своего сервиса. Вместе с приятелями мужчина тюнингует автомобили.

Кабриолет Nissan Silvia s13 – один из последних проектов блогера. Ролики с участием японской легковушки уже собрали десятки тысяч просмотров. На них блогер рассекал по дорогам курорта.

Фото взято с Avito

А на днях появилось объявление о продаже автомобиля. Известно, что владельца зовут Александр. Но непонятно, разместил ли объявление сам блогер. Зато отмечается, что он привез машину на курорт.

- Таких машин выпущено 399 штук в мире, – говорит автор объявления.

Еще он отмечает, что не ошибся с ценником – 136 миллионов и 500 тысяч рублей. За эти деньги автор обещает бесконечное внимание на дорогах.

Фото взято с Avito

Несмотря на возраст (машине 33 года), она не бита и не крашена. В России она всего года. Ее привезли в 2022-м. И сразу отправь в ателье.

- Поставлены новые диски MK2. Сделан выхлоп, – добавляет автор.

Отмечается, что в России всего две таких машины, и обе – в Сочи. При этом владелец готов уступить в цене. Но только реальному покупателю.