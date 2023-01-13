«Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 27 января

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Темрюкском районе Краснодарского края продлили «желтый» уровень террористической опасности. Он действует с 8 октября 2022 года. Такие меры были приняты после теракта на Крымском мосту.

- Распоряжение о введении «желтого» уровня террористической опасности 8 октября подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Меры безопасности усилили в соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациями Национального антитеррористического комитета, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжат проверки социальных и инфраструктурных объектов, усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Жителям района советуют обращать внимание на внешний вид прохожих и подозрительных людей, на брошенные автомобили и подозрительные предметы. Обо всех нештатных ситуация сообщать в полицию.

Напомним, утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту. ЧП повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Были обрушены две полосы автомобильного полотна.