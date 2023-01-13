Около 5 килограммов каждая. Царь-щуку ловят на лиманах в Краснодарском крае

Отличный улов. Фото: Телеграм-канал Рыбалка Ейск и Ейский район

Зимняя рыбалка в Краснодарском крае в самом разгаре. Холодный воздух сковал озера, реки и лиманы в разных районах Кубани. В последних началась настоящая охота на пресноводных. Бесстрашные рыбаки не теряют времени – на свой риск проделывают лунки, кидают в воду снасти и ждут хорошего улова. Их бесстрашие можно оправдать хорошим результатом – то и дело из лимана они достают настоящую царь-щуку. Некоторые особи достигают 5 килограммов.

- Основные места для ловли рыбы в крае – приазовские лиманы. Это территория от Темрюка до Ейска, - рассказал «КП»-Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко. – В холодное время года рыба активна, исключение - карповые. А хищники - щуки, окуни, судаки - чувствуют себя прекрасно, и прекрасно ловятся.

С 15 января до конца февраля вступит запрет на лов щуки из-за нереста в открытых водоемах. Но скорее всего к тому времени и лед сойдет. Они и сейчас очень ненадежен.

- Лед на большинстве водоемов непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину, - отмечают в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Специалисты призываю не выходить на лед в алкогольном опьянении, а также следить за его толщиной. Покров должен достигать минимум 10 сантиметров. При этом условии на лед может выйти один человек. Чтобы кататься на коньках вода должна промерзнуть на 12 сантиметров, а для проезда автомобилей - не менее 30 сантиметров.