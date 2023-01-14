Зимняя сказка. Краснодар покрылся инеем утром 14 января

Краснодар покрылся инеем Фото: Мария ЧАЛАЯ

Краснодар покрылся инеем утром 14 января. Настоящая зимняя сказка пришла в краевую столицу.

Вместо долгожданного снега, который в Краснодаре в этом году еще ни разу не видели, в городе образовался иней. К сожалению, даже этим атрибутом зимы можно было любоваться совсем недолго.

- Я встаю рано утром и уже в 7.30 утра выхожу на пробежку с собакой. Сегодня мы были приятно удивлены. Пейзаж явно отличался от привычного. Все было белым и невероятно сверкало, - рассказал местный житель.

В городе наступила зимняя сказка Фото: Мария ЧАЛАЯ

Серебро, украшавшее ветки деревьев и траву, исчезло, как только до него дотронулись первые лучи солнца.

- Когда мы заходили домой, на солнечной стороне ничего не осталось. Я решил ради любопытства зайти за дом, где теневая сторона. Там все осталось нетронутым, - уточнил местный житель.

Совсем скоро на всей территории Кубани придет потепление. Но где-то оно уже наступило. Синоптики рассказывали, что в некоторых районах края 14 января воздух прогреется до +10 градусов.