Снежная бахрома. Синоптик рассказал о редком погодном явлении в Сочи

Все вокруг обросло ледяными пиками витиеватой формы.

В горах Сочи вот уже несколько дней подряд стоит мороз. В ночные часы температура падает до минус 10 градусов, при этом даже днем отметки отрицательные. А накануне на Красной Поляне выпал снег. И многих жителей и гостей горнолыжного курорта поразила то, в какой необычной форме он застыл.

На видео, которое сняли на Красной поляне, видно, что все вокруг обросло ледяными пиками витиеватой формы. Снег выглядел так, как будто это какие-то кристаллы или необычные колючки.

- Если прикоснуться к такому снежному покрову, вся эта красота просто рассыпается, как хрустальная. Очень необычно смотрится, раньше такого никогда не видел, - говорит один из туристов.

Как оказалось, это необычное природное явление, когда деревья и ветки покрываются "серебром" - изморозь. Причиной, как удалось узнать kp.ru, могла стать погода - высокая влажность и морозец.

- Изморозью называется вид атмосферных осадков, представляющий собой кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах, которые образуются в результате десублимации водяного пара в виде пушистых гирлянд или оседания мелких капелек переохлажденного тумана (дымки) при температуре воздуха ниже минус 10 градусов, - рассказывал в своих соцсетях о природном явлении сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Простым языком, молекулы водяного пара при контакте с любыми поверхностями во время температуры ниже нуля конденсируются. Но не из газообразного - в жидкое, а сразу в твердое состояние. Чем больше в воздухе влаги, тем толще будет ледяной покров. Ну а мороз дополняет картину, создавая причудливые узоры.

Чаще всего такое явление можно видеть на ветках деревьев или кустов, но можно наблюдать и на обычном сугробе.

Стоит сказать, отложение изморози чаще всего происходит в течение нескольких часов ночью и утром, а днем она постепенно осыпается.