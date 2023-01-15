«Полмиллиона рублей собрали ребятам!»: Блогер рассказал о безумных суммах, которые отправляют на помощь военным

Машины блогер выбирал вместе с мастером, который доводит их до идеала на безвозмездной основе.

Популярный блогер из Анапы Юрий Озаровский готовится к очередной гуманитарной миссии в зону СВО. Сейчас идет сбор вещей и инвентаря, который необходим военным. Но главное - это закупка «Буханок», о которых просили бойцы. Именно эти машины неприхотливы в использовании, но выручают ребят, которые сейчас живут в местности, где с трудом проедет обычная легковушка.

На днях блогер отправился прицениваться к машинам. Как всегда, взял с собой в поездку и камеру. Выбирал авто он вместе с мастером, который впоследствии доводит их до идеала на безвозмездной основе. Изначально шла речь о приобретении одной машины. Однако благодаря безумным суммам, которые перечисляют неравнодушные подписчики, удалось купить сразу две «Буханки».

- Есть очень классное известие, я созвонился с шахтерами из Кузбасса, нам задонатили (перевели - прим.ред.) еще 200 тысяч рублей и мы забираем две машины, - поделился Юрий Озаровский в своем видео. - Мы покупали резину, у нас оставалось 250 тысяч. Плюс еще 200 тысяч – получается 450. Еще 20 тысяч докидываем и покупаем две «Буханочки». Спасибо большое тем ребятам, которые задонатили полмиллиона на то, чтобы мы сделали нашим солдатам лучше. На эти деньги мы уже купили резину, передали.

Сейчас машины уже готовы к отправке. Совсем скоро их доставят бойцам на фронт.

Напомним, в последний раз блогер вместе с единомышленниками доставил посылки военным-добровольцам, в том числе тем, кто служит в отряде «Барс». Юрий Озаровский также снял на видео ночлег военных на передовой. Бойцы спят в небольшом помещении, где почти каждый уголок занят сумками и снаряжением. Но главное - это стены. Почти все они закрыты рисунками детей, которые постоянно отправляют на фронт школьники.

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