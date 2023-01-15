«О продаже не может идти и речи». Кубанский боксер рассказал, что сделает с подаренным Умаром Кремлевым Hyundai

Кубанский боксер получил в подарок Hyundai. Фото:t.me/umar_kremlev

Боксеру из Славянска-на-Кубани президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев подарил тренерский автомобиль. Для того, чтобы получить желаемое, парню пришлось добраться до Москвы на старых «Жигулях».

История началась с того, что Никита Трофимов решил поучаствовать в конкурсе знаменитого спортсмена. Молодой человек понимал, что шансов выиграть мало, поэтому решил попытать удачу и обратиться лично к Умару.

- Друг отдал мне свою рабочую машину на время. Она нужна была для того, чтобы возить детей, но я присматривал что-то вроде микроавтобуса. В какой-то момент я подумал, что стоит попробовать поменяться, вдруг повезет, - рассказал Никита Трофимов.

Молодой человек записал видеообращение «Меняю ключ на ключ». Главным условием обмена был автограф и фото с президентом Международной ассоциации бокса.

- Умар Кремлев отреагировал на мое видео. Он сказал, чтоб я привез машину, - уточнил молодой человек.

Никита добрался из Славянска-на-Кубани до Москвы на старых «Жигулях». В столице у него забрали ключи от старой машины и вручили ключ от новой. Салон подаренного Hyundai был полностью забит боксерскими перчатками. Кроме того, на панели перед пассажирским сиденьем Кремлев оставил свою личную подпись.

- Конечно я оставлю эту машину. Она же с автографом, - поделился Никита Трофимов.

В планах у молодого тренера из Славянска-на-Кубани все же остается покупка микроавтобуса. Парень уточнил, что он необходим для того, чтобы детям было комфортнее ездить на соревнования. Но подаренный автомобиль Никита не собирается продавать ни при каких условиях.