Мечтал полетать на воздушном шаре. Мэр Сочи подарил школьнику из Санкт-Петербурга путешествие в горы

Мечта Гоши из Санкт-Петербурга осуществилась. Фото: t.me/officialsochi

Глава Сочи исполнил новогоднюю мечту мальчика из Санкт-Петербурга. Гоша Рогожин много лет мечтал о поездке на горнолыжный курорт Красная поляна. Свой подарок он получил в рамках Всероссийской акции «Елка желаний».

- Юный житель Санкт-Петербурга очень хотел поехать на курорт Красная Поляна. Он давно мечтал покататься на подъемнике. О своем желании Гоша написал в канун Нового года. Мечту мальчика исполнил Алексей Копайгородский, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Мальчик побывал на вершине горы. Фото: t.me/officialsochi

Для Георгия и его мамы оплатили трехдневное пребывание на курорте. Также им организовали тематическую экскурсионную программу.

- Они поднялись на подъемнике на вершину, покатались на воздушном шаре. А квалифицированный инструктор научил мальчика кататься на горных лыжах, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Гошу научила кататься на лыжах. Фото: t.me/officialsochi

Кроме того, Гоша и его мама посетили зимний Парк приключений и хаски-центре.

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится уже пятый год подряд. Ее организовывают в рамках всероссийского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Цель мероприятия – подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.