Отправил награду в качестве оберега. Слепой школьник передал подарок бойцу в зону спецоперации

Славик отправил военному самую дорогую вещь. Фото: Людмила Ряхина.

Из Краснодара в зону СВО регулярно отправляются гуманитарные грузы. Вместе с очередной партией в этот раз на Донбасс уехала особенная посылка. Она от слепого мальчика, который живет в Краснодаре.

- Мы регулярно отправляем посылки с гуманитарной помощью на Донбасс нашим воинам, выполняющим задачи специальной военной операции. Но в этот раз в составе гуманитарного пакета была особая посылка. Ее передал 10-летний мальчик по имени Вячеслав, - рассказал председатель Прикубанского Совета ветеранов Александр Ряхин.

Он сделал подарок военному, который сейчас находится в зоне СВО. В коробочку Слава Дружинин положил очень ценную вещь - свою награду, завоеванную на международном благотворительном фестивале «Белая трость», который с 2010 года ежегодно объединяет талантливых детей с ограничениями по зрению и звезд. Конкурс проводился под руководством певицы Дианы Гурцкой. Школьник исполнил песню и покорил жюри своим талантом.

А еще школьник отправил военному особое письмо. Свое послание Славик самостоятельно набрал шрифтом Брайля на специальной машинке. А его мама, на отдельном листе бумаги, продублировала текст письма, написав от руки.

Свое послание Славик самостоятельно написал шрифтом Брайля на специальной машинке. Фото: Людмила Ряхина.

- Эти подарки Прикубанский Совет ветеранов доставил в Отдельный гвардейский разведывательный батальон "Спарта" имени Героя Донецкой Народной Республики полковника Арсена Сергеевича Павлова (Моторолы), - добавляет Александр Ряхин.

Его мама, на отдельном листе бумаги, продублировала текст письма, написав от руки. Фото: Людмила Ряхина.

А через время в Краснодар пришел ответ для Славика - мальчику включили аудиосообщение.

Я очень рад, что такие ребята, как ты, все понимают и поддерживают нас. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи, счастья и успехов в твоем творчестве деле. Мирного неба над головой! - записал короткое голосовое сообщение боец, которого до слез тронула посылка Славика.

Сам мальчик, услышав ответ от военного, воспрял духом, и поспешил также выступить с обращением на камеру.

- Желаю вам вернуться домой живыми и здоровыми. Победа будет за нами! - сказал Славик, прокричав "Ура!".