Фото: скриншот видео

Популярный певец Константин Легостаев пропал без вести в Сочи. Он приехал на курорт на съемки клипа песни «Русалка».

Как стало известно «КП» – Кубань», в воскресенье 46-летний артист отснял часть материала. На понедельник у него был запланирован очередной съемочный день.

После записи лауреат фестиваля «Песня года» и премии «Золотой граммофон» отправился на ближайший пляж и пропал. По словам очевидцев, он ушел купаться и не вернулся.

Сейчас поисками Константина Легостаева занимаются спасатели. На пляже, где пропал артист, работают экстренные службы.

- Поиски длятся уже несколько часов – рассказал «КП» – Кубань» источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что Константин Легостаев является исполнителей треков к таким фильмам, как «Игра», «Карпов» и «Особо Опасен» Тимура Бекмамбетова. Также артист был фронтменом популярной рок-группы «Deльта».

Напомним, что в Сочи действует штормовое предупреждение. В течение суток на курорте ожидается ливни и ураганный ветер. На пике его порывы будут достигать 15-20 м/с.

- Также в течение суток ожидается усиление волнения моря до 4 баллов, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии курорта.

Добавим, что городские службы Сочи находятся в режиме повышенной готовности. Ситуация находится на контроле у оперативного штаба курорта. Спасатели советуют жителям и гостям курорта отказаться от отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями.