Константин Легостаев

В Сочи нашли пропавшего накануне российского певца Константина Легостаева.

- В настоящее время мужчина находится в следственном отделе по Центральному району города Сочи, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выясняется, где Легостаев находился и почему не выходил на связь. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Проверка о безвестном исчезновении 46-летнего Константина Легостаева продолжается. Следователи общаются с артистом.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

Ранее говорилось о том, что вечером 2 октября мужчина находился на территории одного из пляжей в Центральном районе города Сочи. Звезда «Фабрика звезд - 5» ушел купаться в море после съемок клипа «Русалка», и больше его никто не видел.

Его подруга опубликовала даже последнее видео, которое было снято якобы перед пропажей Легостаева. На кадрах он в красных шортах ныряет в воду и пропадает из виду, затем ролик прерывается.

Сообщалось также, что в Сочи пропали туристы с тремя детьми. Они отправились в поход и два дня не выходили на связь. Но через несколько часов спасатели нашли тургруппу, медицинская помощь им не понадобилась.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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