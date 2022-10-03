Пятиклассник из Анапы продает варенье и перечисляет деньги бойцам Российской армии

Ярик Ковалевский собирает деньги для фронта. Фото: ya_kovalevskiy

Пятиклассник из Анапы ловко залезает на деревья, а потом несет урожай домой. На кухне он заполняет кастрюльки сахаром и фруктами, варит на медленном огне, и вот уже готово нехитрое угощение из черешни, слив и вишни. 11-летний Ярослав Ковалевский стал знаменит несколько лет назад после того, как продавал варенье, чтобы на вырученные деньги купить подарок маме.

Трогательная акция тронула сердца сотен подписчиков в соцсетях – в день рождения мальчик смог приготовить сюрприз для родного человека. Но и сейчас баночки с вкусным вареньем не залеживаются. Школьник вновь вышел на улицы курорта, только теперь его цели изменились. Школьник собирает рубли, а потом отдает организациям и волонтерам, которые помогают солдатам Российской армии.

- Я обращаюсь к русским людям. Сейчас идет военная спецоперация. Ребята на фронте защищают нашу Родину и ваших детей, таких же, как и я. Мы, русский народ, должны встать и начать помогать кто чем может. Я, например, все лето собирал фрукты, делал варенье, а теперь продаю его и помогаю нашим русским солдатам. Вставайте, начнем им помогать все вместе, - призывает мальчик.

Первые 4400 рублей Ярик перечислил в Комитет солдатских матерей. Потом начал поддерживать анапских волонтеров, которые отправляют помощь бойцам на фронт. За семь дней юный патриот собрал более 15 тысяч рублей. На эти деньги удалось купить теплые вещи для солдат. А еще мальчик положил несколько банок варенья собственного производства – пусть ребята во время отдыха пьют чай.

- Огромное спасибо родителям и, конечно, спасибо этому маленькому воину! С таким поколением нам ничего не страшно, - отметили волонтеры «Анапа ZOV», которые отвозят на Донбасс грузы с амуницией.

К акции Ярослава присоединяются жители других регионов. На днях мальчик отправил большую посылку с вареньем в Екатеринбург.