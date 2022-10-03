Константин Легкостанов

Следком опубликовал фото найденного после загадочного исчезновения в Сочи певца Константина Легостаева. Артист, которого уже не рассчитывали найти живым после заплыва в море, находится в следственном отделе города.

- С ним все в порядке. Проводятся необходимые действия для установления личности. Выясняется местонахождение мужчины 2 октября, - сообщают следователи СК по городу Сочи.

Это фото сделано сразу после находки в следственном отделе СК по Сочи

Дело в том, что тревогу подняла супруга Константина. Она приехала вместе с музыкантом, бывшим участником "Фабрики звезд" Легостаевым записывать новый клип. Сразу после съемок вчера, 2 октября, пара решила идти купаться на пляж. Жена Константина даже запечатлела на видео, которое все СМИ уже нарекли последним, как экс-"фабрикант" в красных плавках заходит в воду, надевая плавательные очки.

- Я туда, - слышится на видео его, как все думали, прощальная речь. Потому что на берег из воды Константин больше не вышел. По крайней мере в том месте и под камеру жены.

Зато всем известно, что 46-летнего музыканта искали полгорода - спасатели, полицейские с собаками, следователи-криминалисты.

А нашли спокойно прогуливающимся по Сочи днем 3 октября.

- Местные жители увидели мужчину на улице Первомайской города-курорта и сообщили об этом в правоохранительные органы, - уточнили в ведомстве.

Что произошло с Константином, пока неясно. Но на фотографии, сделанной в отделе СК, артист выглядит утомленным, однако в тех же красных плавках, которые еще пару часов назад были главной приметой для поиска.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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