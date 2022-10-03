Мысли о том, что дома ждут, поддерживали. Курсант морского университета из Новороссийска добровольно отправился в зону спецоперации

Тимофей Талан - курсант морского университета - добровольно отправился в зону СВО Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Тимофей Талан – простой парень из Новороссийска. Поступил в Государственный морской университет им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, но обучение пришлось приостановить. По собственному желанию.

С начала специальной военной операции на Украине курсант, долго не раздумывая, решил - надо отправляться в зону военных действий. Дождавшись экзаменов и сдав сессию в июле в ускоренном режиме, Тимофей уехал в Донбасс защищать Родину.

Сначала доброволец побывал в ДНР, затем участвовал в боевых действиях на территории Мариуполя и Николаева. Два месяца Тимофей по зову сердца защищать Родину находился в зоне спецоперации.

Все это время неравнодушного к судьбе страны добровольца дома, в Новороссийске, ждали родные. Это и поддерживало парня во время нахождения в зоне боевых действий. Приезда Тимофея ожидала и его девушка – возлюбленная курсанта, правда, не знала всех деталей.

Так, перед отъездом Тимофей специально не рассказал любимой, куда направляется. Коротко и без подробностей сообщил: «Еду в командировку». Она же ждала скорейшего приезда парня. А по возвращении из зоны спецоперации Тимофей уже твердо решил – именно эта девушка станет той, с кем он свяжет всю свою жизнь.

С прибывшим домой добровольцем уже встретился глава города-героя Андрей Кравченко. Во время разговора с мэром Тимофей поделился своими взглядами. Парень – настоящий патриот, который, долго не раздумывая, решил идти на защиту Родины в зону боевых действий.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко встретился с Тимофеем после его возвращения в город Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

- Благодарю Тимофея за его участие в специальной военной операции, за его активную позицию в вопросе защиты Отечества. Хочу пожелать, чтобы все его намеченные планы реализовались, - написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

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