Военкомат Кубани ответит на вопросы жителей края о частичной мобилизации

В России идет частичная мобилизация

4 октября в 17:00 в эфире радио «КП» - Краснодар» (91.0 FM в Краснодаре) заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин расскажет о том, как идет мобилизация на Кубани, и ответит на все вопросы жителей. А их у населения немало. Людей интересует: как получить отсрочку от мобилизации? Куда обращаться, если призвали незаконно? Где получить финансовую помощь семьям мобилизованных? Что нужно дать с собой мобилизованному? Если человек не служил в армии, а его забрали, что делать?

На эти и многие другие вопросы жителей Кубани ответит в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар» заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин. Присылайте свои вопросы заранее на наш редакционный Whatsapp - 8-961-590-70-90 до 15:00 4 октября. На все Алексей Чугункин ответит в эфире радио «КП».

А уже в 17:00 слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар».