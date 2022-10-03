Николай Цискаридзе отчитал Садальского на глазах Юлии Меньшовой

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Николай Цискаридзе редко дает интервью. Но для Юлии Меньшовой звезда балета сделала исключение. И пришла на откровенный разговор. Артист стал гостем Youtube-шоу теледивы «Сама Меньшова». Звездный разговор длился почти два часа. И быстро стал хитом в Сети, за пару часов его посмотрели сотни тысяч зрителей. И эта цифра не прекращает расти.

Одной из тем выпуска стали отношения Цискаридзе с Садальским. Станислав открыто критикует Николая и даже называет «балеруном». В общем, делает все, чтобы задеть звезду балета.

- "Моя няня повторяла одну хорошую пословицу: ... не трогай - вонять не будет. К сожалению, я нечаянно наступил... Когда увидел близко этого человека, ничего кроме неприятного ощущения и жалости не почувствовал… Человек жалкий - вот что страшно", - неожиданно заявил Цискаридзе.

Ранее Николай избегал этой темы. Но Юлии Меньшовой удалось найти подход к артисту. И он вспомнил, как впервые встретился с Садальским. И сразу узнал, почему Юрий не оставляет его в покое.

- Я ехал ночным поездом. Вхожу в вагон, стоит Татьяна Кравченко, замечательная актриса, с которой часто встречаемся в поездах. Мы обнялись. В общем, встретились как родные люди", - признался Николай. И добавил, что именно подруга свела его с Садальским . Они оказались соседями по вагону. Так Цискаридзе впервые увидел Станислава.

"Я: «Ой, как интересно. Хочу задать вам вопрос, почему вы обо мне пишете ложь?» Он меня стал оскорблять безумно нехорошо. А я же артист, ответил сразу так, что мало не показалось. Развернулся и ушел. Утром Татьяна передо мной начала извиняться и сказала: «Я ему говорила, как тебе не стыдно. А он: «Понимаешь, Таня, он дает рейтинги. Мне нужны рейтинги!»" - вспомнил Николай. И закрыл тему с Садальским, которая долгое время не давала покоя его поклонникам.

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