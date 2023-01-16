«У меня высокий уровень лыжницы»: Ольга Бузова кубарем покатилась с горы в Сочи

В последний раз Бузова каталась год назад. Фото: личный архив певицы

Ольга Бузова после насыщенных новогодних праздников отправилась в горы Сочи. По словам певицы, природа и спорт придают ей силы. Поэтому Бузова решила встать на лыжи в первые же дни отдыха. В последний раз она каталась год назад.

- Я обожаю кататься на лыжах. У меня высокий уровень лыжницы. Это такое крутое кардио. Оно всем нам нужно после новогодних праздников, - написала в своем Telegram-канале Ольга Бузова.

Весь день начинающая лыжница делилась со своими подписчиками фотографиями и видео, как она прекрасно проводит время на склонах. Ольга занимается только с инструкторами. Бузова даже научилась делать «снежнику».

Возможно, карьера певицы ей надоела и она решила уйти в спорт. Сначала Бузова восхищалась фигурным катанием, а потом заявила, что большой теннис - это ее призвание. Теперь Бузова души не чает в лыжном спорте.

Однако все пошло не совсем гладко. Во время очередного спуска Бузова начала сильно разгоняться. Из-за этого Ольга не смогла удержать равновесие и сильно упала. Певица даже несколько раз прокатилась кубарем.

Эпичное падение на видео снял инструктор. По кадрам видно, что певица не получила серьезных травм. Она просто начала громко смеяться.

- Все нормально, все на месте. Голова на месте. Если ты не падаешь, значит, ты не катаешься. Чуть-чуть разогналась и чуть-чуть потеряла контроль, как ты уже валяешься в снегу, - поделилась с подписчиками в своих соцсетях Ольга Бузова.

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