Ездил на «немце» со знаком «Инвалид» и палил из автомата: Организатор автоклуба Mercedes в Краснодаре устроил шумную вечеринку со стрельбой

Оружие полицейские изъяли. Фото: ГУ МВД по региону

В Краснодаре участники автоклуба Mercedes закатили большую вечеринку. Владельцы немецких иномарок собрались на автопарковке по улице Конгрессной. Всего на встречу приехали около 50 машин.

Автолюбители включили музыку на всю, будто соревнуясь в звуковых способностях своих колонок. Слишком шумный вечер не устроил жителей соседних многоэтажек, и они вызвали полицию.

- В ночь с субботы на воскресенье 25-летний местный житель организовал встречу автолюбителей города Краснодара, на которую собрались около 50 любителей немецких иномарок. Из-за шума в ночное время жители многоквартирных домов обратились в полицию. Только, когда приехали патрульные машины, владельцы «немцев» стали разъезжаться, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Но шума участникам автоклуба не хватило. Заметив приближающийся патрульный автомобиль, организатор встречи устроил пальбу на парковке из охолощенного автомата, а затем технично скрылся.

25-летнего парня удалось найти по видеозаписи, которую оставили в сети гости вечеринки. Сотрудники ДТПС вместе с сотрудниками уголовного розыска задержали жителя Краснодара по месту проживания. При досмотре салона автомобиля организатора встречи участников автоклуба полицейские обнаружили и изъяли охолощенный автомат.

- Молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где в отношении него правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях по пяти статьям: за нецензурную брань, стрельбу из оружия, за отсутствие страховки на машину, за неправильную установку номеров на машине и незаконную установку знака «Инвалид» на заднем стекле авто, - отметили в ведомстве.

В МВД опубликовали видео задержания, на кадрах автолюбитель объясняет причины, по которым к нему нагрянули полицейские.

- Задержан за то, что после 22 часов стрелял в воздух из охолощенного оружия, - отметил краснодарец.

Организатор автоклуба Mercedes теперь заплатит штраф.