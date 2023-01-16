Фекальные реки несколько месяцев вытекают на проезжую часть и во дворы

Коммунальная неурядица мешает жить людям. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

На днях в редакцию «Комсомолки» в Краснодаре позвонил житель улицы Московской.

- У нас по улице течет зловонная река – возле дома на Московской, 116, вытекает канализация и вся эта грязь на дорогах, - рассказал Евгений. – Чтобы не утонуть в фекалиях, народ накидал кирпичей в эти зловонные лужи и ходит по ним. Недавно я стал свидетелем такой картины – одна женщина чуть не упала в одну из таких луж. Она поскользнулась и каким-то чудом не рухнула в эту грязь.

Вонючая жижа появилась из-за того, что дом №116 по улице Московской был незаконно подключен к сетям ливневой канализации. Люди не заключали договора на водоотведение. Но сейчас нелегальную врезку устранили, и септик не откачивается – поэтому все, что должно опадать в трубы, беспрепятственно бежит на улицу.

Зловонные лужи не исчезают уже несколько месяцев. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Как пояснили в мэрии Краснодара, платить за коммунальную услугу жителей дома обяжут в любом случае. Управляющая компания «Кубань Сервис» приняла решение подключить коммуникации к фекальным сетям и нашла подрядчика. Только процесс этот небыстрый.

- Сейчас идет голосование по определению порядка взимания средств с собственников помещений. Ориентировочное окончание голосования — середина февраля 2023, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара. - Параллельно с этим УК разрабатывает проектно-сметную документацию. Тогда будет известно, сколько придется заплатить собственникам за новое подключение к инфраструктуре.

Дом, откуда текут фекалии, смогут подключить к сетям только в феврале. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

А пока канализация продолжает вытекать на улицу, доставляя неудобство жителям улицы Московской. И вопрос этот может решиться только в феврале – когда все будет сделано на бумаге.