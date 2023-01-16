Мирон и Марк попали в список распространенных имен, а Логман и Доброслава – необычных: как еще называли детей в Краснодарском крае в 2022 году

Список самых необычных и самых распространенных в регионе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Родители всегда тщательно подходят к выбору имени ребенка. Некоторые предпочитают не выделяться, называть детей обычными распространенными именами, а некоторым по нраву экзотические. В 2022 году жители Краснодарского края называли детей в честь древнегреческих богов, городов, автопроизводителей, были и двойные имена.

- Среди редких мужских имен также встречаются Адольф, Играмидин, Аарон-Максим, Амур, Авдий, Андреан, Каприан, Мишель, Андреас-Симеон, Багратион, Вальдемар, Балкришна, Август, Герман-Лорис, Израиль, Митрофан, Лео Елисей, Зорий, Логман, Горий, - сообщили в Управлении ЗАГС Краснодарского края.

Среди необычных женских имен Мерседес, Максимилиана, Катарина, Хаяла, Джессика, Забава, Джузефина, Капитолина, Георгина, Мария-Роза, Доброслава, Ерина, Вера Элисабет, Берта, Алла-Белла, Алессия, Иммануила и Андромеда.

В список распространенных имен вошли те, которые лет 10 назад относились к необычным. Например, мальчиков стали чаще называть Миронами, Тимурами, Марками. Также популярными оказались Александр, Артем, Максим, Михаил, Дмитрий, Иван, Кирилл, Богдан, Роман, Тимофей, Давид, Егор, Никита, Андрей, Владимир, Сергей, Ярослав и Алексей.

Самыми популярными женскими именами стали Мария, Анна, Виктория, Полина, Александра, Анастасия, Екатерина, Ксения, Варвара, Ева, Алиса, Дарья, Василиса, Валерия, Вероника и Милана.

Ранее в ЗАГСе Краснодарского края сообщали, что на Кубани в прошлом году мальчиков называли такими необычными именами как Скиф, Марчел, Мираздат, Авенир, Арон, Бостон, Есфирь, Микаил, Михей, Тамерлан, Гаспар, Клементий, Яр, Моисей, Савва и Никон. А в рейтинг редких имен для девочек попали Ариэлла, Дея, Дара, Лилит, Демьяна и Мелисса. Также с начала года в крае родились Аишахумайра, Мерьем, Руна, Ясмина, Альмира, Златослава и Ассоль.