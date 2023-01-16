Стали известны подробности ухода Сторожука из «Краснодара»

Фото пресс-службы ФК Арсенал Тула

Александр Сторожук – один из самых обсуждаемых русских тренеров. Хотя еще год назад о нем знали единицы. Он прошел академию «быков» и принял вторую команду «Краснодара». Она была крепким середняком Первой лиги (второго по силе дивизиона) и растила кадры для основного состава.

Изменилась ситуация весной. Буквально за неделю «Краснодар» лишился легионеров. Сперва уехал тренерский штаб, затем – игроки. Но «быки» не растерялись. Они нашли замену во второй команде. Александр Сторожук принял основной состав. Его костяк составили выпускники академии черно-зеленых. Они даже исполнили мечту Сергея Галицкого. В матче 29-го тура чемпионата России на поле одновременно вышли 11 воспитанников школы «Краснодара».

Но новый сезон у тренера не задался. «Быки» рухнули во вторую половину таблицы. А СМИ заявили о скором увольнении тренера. Сам Сторожук заявлял, что ничего об этом не слышал, с руководством не общался.

Но в январе он вернулся во вторую команду. А «Краснодар» принял Владимир Ивич. Вместе с «быками» Сторожук даже рванул в Турцию. Но неожиданно пропал. Его не было на фото с тренировок.

Зато тренер появился в соцсетях тульского «Арсенал». Он принял «канониров» в субботу, 14 января. По данным телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», отпускал Александра Сторожука лично Сергей Галицкий. Он оперативно искал замену специалисту и одобрил его коуча.

Новым тренером второй команды «быков» стал Александр Хромыков. Он будет руководить командой, но числится старшим специалистом. На бумаге тренером будет Алексей Герасименко, который возглавлял «быков» и в первой части сезона.