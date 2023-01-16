ФК «Кубань» пополнит воспитанник английского «Манчестер Сити». Узнали имя звезды

Фото пресс-службы ФК Кубань

Футбольный клуб «Кубань» – аутсайдер Первой лиги. Это второй по силе российский дивизион. На зимнюю паузу желто-зеленые ушли в зоне вылета. Они обосновались на 15-й позиции.

Этой зимой команда обновилась. Новым тренером «Кубани» стал Андрей Сосницкий. Он подписал контракт на полтора года – до конца следующего сезона. Последним клубом специалиста был белорусский «Витебск».

Также желто-зеленые лишились гендиректора. Свой пост оставил Эдуард Сафонов. Вместе с ним «Кубань» покинули и несколько игроков. Но краснодарцы уже нашли им замену.

По данным телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», одним из новичков «Кубани» станет воспитанник британского «Манчестер Сити». Он был звездой школы «горожан», но не получил шанса в основном составе.

Это Дивайн Наа. Он родился в Гане, но карьеру строил в Европе. Парень стал участником программы «Право на мечту». Так его заметили скауты «Манчестер Сити».

Последним клубом 26-летнего полузащитник был литовский «Жальгирис». За команду из Каунаса он провел 57 матчей и забил 7 мячей. Также хавбек засветился в Дании, Норвегии, Нидерландах, Швеции, Бельгии и Израиле.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 450 тысяч евро. За три года она выросла в 2,25 раза. В 2020-м игрока оценивали в 200 тысяч евро.

Отмечается, что максимальный прайс на игрока был в 2015-м. Тогда за 18-летнего парня давали 650 тысяч евро.

Однако ни «Кубань», ни представители игрока информацию о переезде в Россию пока не комментировали. Но шансы на переход Наа очень высоки.