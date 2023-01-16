Узнали, где состоятся Крещенские купания в Адыгее в 2023 году Фото: Иван МАКЕЕВ

19 января по всей стране отмечают большой церковный праздник - Крещение Господне. По народной традиции, в ночь после освящения воды люди окунаются в ледяные водоемы. С давних времен считается, что таким образом можно смыть грехи. В Адыгее в этом году оборудуют восемь купелей для общественного купания.

В Майкопе посетить купальни можно в Свято-Троицком кафедральном соборе. Фото:https://adygeya-orthodoxia.ru/#

- Традиционно в день празднования Крещения Господня православные верующие по завершении праздничного богослужения совершают крещенские купания, - рассказал секретарь епархии протоиерей Георгий Нехаев. - После освящения воды с давних времен удалые парни окунались и даже плавали в ледяной воде; считалось, что так можно смыть с себя грехи. Но это лишь народное суеверие. Следует помнить, если мы все же решились на купание, то должны делать это разумно (учитывая состояние здоровья) и благоговейно — с молитвой.

В Свято-Михайло-Афонской пустыни (поселок Победа) после богослужения братия и пройдет крестным ходом. Фото: http://mihailov-monastir.narod.ru/

В Майкопе посетить купальни можно в Свято-Троицком кафедральном соборе. В Свято-Михайло-Афонской пустыни (поселок Победа) после богослужения братия выйдет из Свято-Троицкого храма и пройдет крестным ходом до святого источника целителя Пантелеймона, где будет совершен водосвятный молебен.

Также местные жители могут отправиться в хутор Гавердовский. На территории Успенского храма есть святой источник в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

а территории Успенского храма есть святой источник в честь иконы Божией Матери. Фото: https://adygeya-orthodoxia.ru/#

В Майкопском районе для окунания освятят два места. Одно из них расположено в поселке Тульском на территории старого храма в честь Николая Чудотворца. А второе в поселке Краснооктябрьском. Там находится открытый бассейн.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», жители и гости республики на Крещение могут окунуться и в природные водоемы Келермесской и Дондуковской станицы Гиагинского района.

Еще одним местом для купания станет водоем в селе Еленовском Красногвардейского района. Он расположен на территории Константино-Еленовского храма.

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