Ест с руки и не боится собак. В Анапе водяную нутрию хотят сделать символом города

Анапыч стал настоящим любимцем туристов и местных жителей. Фото: Вячеслав Ревун

Похоже, в Анапе может появиться новый неформальный символ, который грозит потеснить знаменитую Белую Шляпу. Правда, это вовсе не памятник и не локация. С недавних пор туристы и местные жители добираются до реки Анапки, чтобы увидеть ручную нутрию. Важный зверек с удовольствием принимает угощения и смело выходит из воды. Он стал звездой местных пабликов, а фото и видео вызывают неподдельное умиление у пользователей.

Голосовали, как назвать

Нутрия появилась в Анапке внезапно. В октябре ее стали замечать местные жители. Но сначала к людям животное не выходило – осваивалось.

- Обитала она здесь всегда, или сбежала, или ее отпустили – этого, наверно, уже никто не расскажет, - говорит анапский фотограф Вячеслав Ревун, который один из первых заметил грызуна. – Постепенно она стала подплывать к берегу, привыкать к людям.

Нутрия любит овощи и фрукты. Фото: Вячеслав Ревун

Пока у зверька шел процесс адаптации, его фотографии просочились в соцсети. Люди стали следить за жизнью водного зверька, а потом решили дать ему кличку. Обсуждения и голосование развернули в городском паблике. Нутрию хотели назвать Жорой, Пухляком и даже Горгиппией, но больше всего голосов набрал вариант Анапыч. И надо сказать, зверьку очень идет это имя.

Берегите Анапыча

Вкусняшки, которые приносили с собой люди, вынуждали Анапыча все чаще выбираться на берег. Как можно отказаться от хрустящей морковки или сочного яблока? Так шаг за шагом нутрия осмелела, становилась все ближе к людям, а потом и вовсе стала есть с рук.

- Она не боится даже собак. Спокойно может сидеть рядом с ними. Только лебеди на нее шипят, когда проплывают мимо, - рассказывает Вячеслав. – Сейчас главное, чтобы зверя никто не обидел из людей.

Анапыч со временем стал ручным. Фото: Вячеслав Ревун

Кстати, Анапыч не уплыл даже после того, как река порылась льдом у берега. Он не спеша выходит на лед за очередной порцией гостинцев и, расправившись с ними, гордо уплывает в сторону плавней. Скорее всего, именно там он выстроил себе жилище.