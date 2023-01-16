«Любовь в большом Краснодаре». Можно ли на сайте знакомств найти мужчину мечты

Любовь на сайте знакомств Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

В Краснодаре проживает больше 1,5 миллионов человек, около 700 тысяч из них мужчин и 600 тысяч женщин. Из них половина людей - одинокие. Но почему в таком большом городе так много «одиночек» и они никак не найдут друг друга?

А может дело в том, что люди знакомятся не там и не в том месте? Поясню. Женщины пытаются найти «того самого» на сайтах знакомств. Но, давайте будем честны, около 80% мужчин «залазят» в интернет в поисках «легкого секса». Сайт знакомств предоставляют им эту возможность.

Я не утверждаю, что это касается всех мужчин. Многие, действительно, находят свою половинку и даже связывают себя узами брака. Но таких случаев - единицы.

И, будем честны, сайты знакомств только создают видимость выбора. Иллюзия, не более. Много анкет, много переписок и даже много встреч. Но эти «свидания» обычно ни к чему не приводят.

Достаточно обычной девушке из Краснодара зайти на сайт знакомства, как она получит сотни предложений о встречах. Но будем честны, мужчины тоже попадаются на ту самую «удочку». В интернете она вся такая шикарная дива, у которой подвешен язык. Но стоит ее позвать в один из ресторанов Краснодара, так бедный мужчина не узнает свою новую возлюбленную.

«Ладно, может она в общении классная», - подумал этот добряк. Но вот они сидят друг напротив друга и не знают, что сказать.

Расскажу про свой опыт. Познакомилась я с молодым человеком на сайте знакомств. Он сразу попросил мой номер телефона. Но написал мне в телеграмме спустя недели две. А я уже забыла как он выглядит. Начали переписываться, но общение не шло. Сережа уверил меня в том, что не любит общаться в интернете. Проще в жизни. Я поверила. Потому что сама поддерживаю живое общение.

Попросила фотографии - отнекивается. Но заверил: «Я красавчик, не переживай». Согласилась на встречу. Сережа сказал, что заберет после работы. Плюсик в копилочку этому добряку.

День X.

Заканчиваю работать. Подъезжает машина, кажется, была девятка. Сережа написал, что приехал. Иду к нему навстречу. Молодой человек, вышел из машины. Но лучше бы не выходил.

Подхожу к нему, а он мне по грудь. Хотя рассказывал, что ну очень он высокий красавчик. Ну, думаю, ничего страшного. Сажусь к нему в машину, дверь, кстати, он мне не открыл. Ну всё, мотор - поехали. Я думала, он повезет меня в кафе или выпить кофе. Но Сережа спросил... мой адрес и повез домой.

По дороге задаю ему множество вопросов. Но в ответ получаю короткие предложения. Окей… решила спросить про машину. И тут Сережу было уже не остановить. Я мило улыбалась и кивала головой, иногда вставляла свои «пять копеек». Так и прошла наша поездка - разговоры о его машине.

Приехали. Выходит из машины, но дверь все также не открывает. Начал показывать мне, что хочет сделать со своей "девяткой". Я все также покивала головой и начала прощаться.

Ну ты это, напиши мне, как будешь свободна. Еще раз встретимся, - кивнул головой автолюбитель и уехал.

Сережа продолжал мне писать и спрашивать о новой поездке. Признаюсь, я его игнорировала. Я могу послушать о машине, поддержать разговор. Но мне нравится получать обратную связь. Увы, Сережа мне этого не предоставил.

Девушки, узнавайте заранее хобби потенциальных парней. Вдруг вы не сойдетесь в предпочтениях.

Единственный плюс от подобных свиданий - актерское мастерство. Свое недоумение научилась скрывать - я так искусно не играла даже в школьном театре.