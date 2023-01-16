Дети провались под лед. Спасатели предупредили жителей Кубани об опасном явлении

Лед на водоемах Кубани очень тонкий и опасный Фото: Андрей АБРАМОВ

Не успели на Кубани простоять больше недели минусовые температуры, как сводки МЧС наполнились грустной статистикой: за последние три дня уже три рыбака успели провалиться под лед. Одного из них спасти было некому. Он погиб в Славянском районе. Спасали и детей. Один мальчик провалился под лед в Динском районе. К сожаление, его не успели спасти. А вот девочку, которая провела в ледяной воде 10 минут, спасти успели. А всем остальным МЧС делает убедительное предупреждение: не надо сейчас выходить на лед! На Кубани он слишком непрочный.

- Лед, по которому можно ходить - не менее 10 см в пресной воде и не менее 15 см – в соленой воде. Так как наши климатические условия не позволяют люду по-настоящему окрепнуть, он получается 2-3 сантиметра, его не достаточно, чтобы удержать человека, - рассказал в эфире радио «КП» начальник Краснодарского ГИМС Сергей Есауленко. – Но прочность льда можно оценить и визуально: голубого цвета – прочный. Белый – в два раза менее крепкий. Серый, матово-белый, пористый – обычно не надежен. Такой лед обрушивается без предварительного потрескивания. Для ледостава надо от 10 дней непрерывных морозов. Когда мы проводим лекции с детьми, студентами, мы напоминаем. Что лучше вообще не вставать на лед. Наши погодные условия не позволяют льду намерзнуть. Надо помнить: выход на лед запрещен. Соблюдение этих правил и мер безопасности сохранит вашу жизнь!

Спасатели также советуют не ходить по льду, покрытому снегом, он прячет полыни.

- В местах сильного течения лед более тонкий. Так же, как и там, где растет камыш. – говорит Есауленко. - Если температура выше нуля градусов, держится более трех дней, прочность ледового покрытия снижается на 25%. А еще запрещается проверять лед на прочность постукиванием ноги по корке - можно сразу уйти под воду.

Также не разрешается ходить по льду в одиночку и в темное время суток. Ну и кататься по нему на коньках и санках.

ВАЖНО

Правильные действия для спасения:

- до момента провала под лед был самый надежный путь, выбираться назад следует им же;

- если лед провалился, надо максимально развести руки в стороны, цепляясь за кромки льда;

- попытаться скинуть обувь и верхнюю одежду, чтобы не тянули в воду;

- налечь грудью на край льда, пытаясь вытянуть тело;

- выбравшись, не вставать ни в коем случае, а перекатываться туда, откуда пришли;

- не поддаваться панике, преодолевать страх и стабилизировать дыхание.