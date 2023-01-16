ФК «Краснодар» может лишиться сразу двух лидеров. Узнали имена футболистов

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Уже вторая перезагрузка за год началась в «Краснодаре». Первая была внепланой. Она началась весной прошлого года. Тогда за неделю «быки» лишились девяти игроков и тренерского штаба. Семь футболистов заморозили контракты, еще двое – расторгли. Позже в Россию вернулись только трое игроков: Кайо, Кристиан Рамирес и Джон Кордоба. А возглавил команду Александр Сторожук, который переехал в Тулу. Он принял местный «Арсенал».

Новым тренером «Краснодара» стал Владимир Ивич. Он уже строит новую команду – в Дубае. Там проходит первый сбор «быков». Минимум для одного игрока он будет просмотровым. Вячеслав Литвинов был основным футболистов черно-зеленых в первой части сезона. Но сейчас его будущее в клубе под вопросом. Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

- Решение о его будущем будет принимать новый главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, – сообщают инсайдеры.

Отмечается, что «Краснодар» могут покинуть два защитника. Имя второго игрока не разглашается. Добавим, что в этом сезоне Вячеслав Литвинов принял участие в 19 матчах и забил два мяча.

Также может покинуть «Краснодар» Эдуард Сперцян. Им интересуется голландский ПСВ. В ближайшее время стороны проведут переговоры.

Ранее голландцы связывались с окружением игрока. Они надеются, что воспитанник академии «Краснодара» заменит Коди Гакпо, который перешел в «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне Эдуард Сперцян провел 21 матч в черно-зеленой футболке. Он забил 10 мячей и отдал 6 передач.

Добавим, что действующее соглашение Эдуард Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.