Большое видится на расстоянии. Как изменился Сочи за 16 лет

Курорт меняется каждый год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 января 2014 года президент РФ Владимир Путин дал расширенное интервью российским и иностранным СМИ, на котором определил три главные задачи, стоящие перед страной. Первая - это инфраструктурное развитие Сочи. То есть создание новой транспортной, энергетической, экологической инфраструктуры. Вторая - базы для наших спортсменов. И третья - получить совершенно новый горный туристический кластер.

Как изменился Сочи сразу после Олимпиады 2014 года.

4 июля 2007 года – знаковая дата для курорта. Тогда усилиям лично президента РФ Владимира Путина Сочи получил право на проведение зимних Олимпийских игр. А вместе с ним – и миллиардные инвестиции. Весь огромный Советский Союз не смог справиться с задачей - превратить Сочи в современный курорт, создать практически новый город. Путину это удалось. План по развитию юга России успешно реализован и продолжает приносить свои плоды и жителям, и туристам. Сочи бьет все рекорды по привлекательности и комфорту жизни. А основа всему этому была заложена в 2007 году. А затем - от слов к делу, грандиозным строительством в 2009 году.

За те семь лет, с 2009 по 2014 год, курорт превратился в современный мегаполис. Он обрел:

- Более 360 километров дорог и мостов.

- 54 железнодорожных моста протяженностью более 16 километров.

- Более 200 километров железнодорожного полотна.

- 22 тоннеля.

- 480 километров газопроводов низкого давления.

- Газопровод высокого давления Джубга - Сочи протяженностью 174 километра.

- Более 550 километров высоковольтных линий электропередачи, более 700 километров распределительных сетей.

- Две ТЭС и одну ТЭЦ, 17 подстанций общей мощностью более 1040 МВт.

- Очистные сооружения хозяйственных и бытовых стоков, общей производительностью 255 тысяч кубометров в сутки.

- Почти 700 километров инженерных сетей.

- Сотни гостиниц и объектов размещения на 24 тысячи номеров.

- Более 60 новых и модернизированных объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

Олимпиада 2014 года стала настоящим спасением для местных жителей. Каждую зиму сочинцы проходили проверку на прочность, сидя без тепла и света. Это случалось после первого снега.

Изменил ситуацию план президента. На курорте появились новые ТЭЦ и генераторы – в Адлере и Джубге. Если прежние производили 240 мегаватт, то новые – 1040. Это в три раза больше, чем было необходимо курорту.

А еще на побережье появились 7 воздушных линий, 165 трансформаторов и 700 км сетей распределения. Так, курорт забыл о вечных перебоях со светом.

Еще одной «вечной» проблемой курорта был износ канализации. В середине нулевых он достиг 80%. Проще говоря, местами линия просто не работала. Но благодаря созданной инфраструктуре город получил новую сеть очистки сточных вод. А ее мощность увеличилась более чем в два раза – со 113 до 255 тысяч кубометров в сутки. А новые сооружения в Адлере даже получили статус Наилучшей Существующей Технологии (НСТ). А еще специалисты возвели водозаборы мощностью 127 000 кубометров, водоводы длиною в 74 километра и десятки коллекторов. Уже тогда это существенно улучшило экологию курорта и заложило основу для дальнейшего решения данного вопроса. И сегодня город, при поддержке правительства и губернатора уже реализует комплексную программу по водоотведению и канализованию всего Большого Сочи.

Вопросы экологии при подготовке города к Играм были ключевыми. Так, Сочи стал первым городом России без мусорных полигонов. Обе свалки – в Адлере и Лоо – закрыты. А еще курорт перешел на чистое топливо. Котельные сменили мазут на газ благодаря запуску газопровода «Джубга – Лазаревское – Сочи». Причем его большую часть строители проложили по дну Черного моря. Как отметили международные эксперты, качество воздуха в Сочи повысилось в два раза.

Подтянулось и здравоохранение. На курорте открылись больницы мирового уровня. Это городские поликлиники в Красной Поляне и Дагомысе.

Они получили передовое оборудование, а новая инфекционка – уникальные системы жизнеобеспечения.

Огромный импульс в своем развитии получил и спорт, причем не только профессиональный, но и массовый. После Олимпиады на курорте случился настоящий бум. Регулярно заниматься физической культурой стала почти половина местных школьников. А общее количество горожан, посвящающих время спорту, возросло до 150 тысяч. И эта цифра сегодня неуклонно растет.

А еще в Сочи появилась уникальная безбарьерная среда. Сегодня же в Сочи по всем требованиям оформляются не только социальные и спортивные объекты, но и городская среда.

Но основной импульс получила курортная отрасль. Только за пять лет - с 2009 по 2014 год - гостиничный фонд города увеличился в два раза – с 26 тысяч номеров до 50. А сегодня- это 108 тысяч номеров на 200 тысяч единовременного размещения! Кто бы мог об этом даже мечтать всего девять лет назад… И так по каждому направлению. В поселке Красная Поляна, который отапливался исключительно дровами - создан новый горный туристический кластер. В этом году только за зимние праздники его посетило более 200 тысяч человек.

А на месте болот в Имеретинской низменности вырос Олимпийский парк с развитой инфраструктурой - спортивными и образовательными объектами, парками и современными отелями. Это один из самых популярных туристических кластеров в стране. Сейчас это федеральная территория Сириус, уникальная площадка для развития науки, культуры, медицины, спорта, внедрения инновационных идей и технологий - все, что сейчас особенно важно для России. Благодаря идее президента Сочи получил мощный импульс развития на многие годы вперед. И сегодня, спустя 9 лет, можно с уверенностью сказать - план по развитию юга России только наращивает свой потенциал в развитии инфраструктуры и туристической привлекательности.