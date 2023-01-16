«Словами Очевидца». Что происходит в зоне СВО

Цикл интервью «СлоВами Очевидца» будет выходить ежедневно с понедельника по четверг.

На радио «Комсомольская правда» (в Краснодаре 91,0 ФМ) стартовала новая программа «СлоВами Очевидца». Главный ее герой – краснодарец, предприниматель Николай Павлов. Он почти год ездил с гуманитарной миссией в зону СВО. И напитался увиденным настолько, что просто не мог держать информацию в себе. На наше предложение рассказать всю правду оттуда, он охотно откликнулся. С одним условием, что расскажет все как есть, без купюр и искажения действительности.

В понедельник, 16 января, вы можете услышать первый выпуск. Цикл интервью «СлоВами Очевидца» будет выходить ежедневно с понедельника по четверг в 18:00. Повторы в 11 часов на следующий день.

Подкасты с записью программы можно послушать на сайте.