Туристы Краснодарского края получили возможность безопасно бронировать посуточное жилье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу в пяти городах Краснодарского края, включая Краснодар, Анапу, Геленджик, Сочи и Новороссийск, «Авито Недвижимость» внедрила онлайн-бронирование с возможностью оплаты проживания на платформе. Об этом рассказал руководитель направления краткосрочной аренды компании Артем Кромочкин.

БЕЗОПАСНЫЙ СЕРВИС В 40 ГОРОДА СТРАНЫ

С начала лета текущего года данный сервис работал лишь в пяти крупнейших городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге. Сегодня же возможность безопасного онлайн-бронирования жилья появилась в 40 городах Российской Федерации, в том числе в пяти городах Краснодарского края. Теперь краснодарские туристы могут быстро и безопасно бронировать и оплачивать подходящее жилье почти по всей стране.

Чтобы воспользоваться сервисом онлайн-бронирования, на сайте необходимо выбирать объявления созначками «Квартира проверена» и «Безопасная бронь». Объекты, получившие подобные бейджи, уже прошли видеопроверку на соответствие адреса, оснащения и состояния объекта фотографиям и описанию, а также прошли проверку достоверности документов арендодателя и факта наличия жалоб гостей.

УДОБНО ДЛЯ АРЕНДОДАТЕЛЯ И ТУРИСТА

Главными плюсами подключения к онлайн-бронированию для арендодателей являются сокращение расходов на колл-центр и возможность получить оплату уже на следующий день после заезда гостя. Собственник получит предоплату, даже если гость отменит бронь уже после утвержденной даты. Арендодатели смогут застраховать имущество и в случае чего получить компенсацию до 75 тысяч рублей.

Примечательно, что теперь компания не потребует плату за пролонгацию объявлений на сервисе. Будет лишь удержана комиссия в размере 15% от стоимости бронирования. Остальная сумма будет перечислена арендодателю. К тому же, в первый месяц работы с сервисом комиссия платформы составляет всего 5%, а 10% вернётся арендодателю в виде бонусов, которые можно потратить на продвижение объявлений.

Онлайн-бронирование позволяет путешественникам быстрее и безопаснее бронировать и оплачивать квартиры без необходимости связываться с арендодателем или переводить предоплату на карту без чётких гарантий. Риск отмены заселения снизился, а вот сделки стали надежнее: собственник теперь подтверждает бронирование в течение 12 часов, а сервис отправляет деньги собственнику только после заселения гостя и возвращает их, если возникнут какие-либо проблемы на стороне хозяина. Связаться с платформой можно в любой день 24 часа в сутки. Для этого была создана специальная выделенная линия голосовой поддержки.

Фото: пресс-служба «Авито»

РАБОТА СЕРВИСА УСОВЕРШЕНСТВОВАНА

За три с лишним месяца работы нового сервиса в нескольких городах в его работу были внесены коррективы. Теперь онлайн-бронирование стало еще более удобным. Время на рассмотрение заявки и проведение предоплаты после подтверждения ее арендодателем продлено с 4 до 12 часов. Поэтому бронирование в вечернее и ночное время стало более комфортным. Гость, нажав кнопку «Посмотреть мою бронь», может присоединиться к чату со всеми деталями бронирования. В сервисе отзывы гостей стали отражаться в карточках конкретных квартир, а не в аккаунте хозяина. Также был добавлен рейтинг — среднее арифметическое оценок гостей. Эти нововведения позволяют аудитории читать релевантную обратную связь и помогают ориентироваться при выборе подходящего объекта на платформе.

По словам Артема Кромочкина, компания ставит перед собой задачу сделать краткосрочную аренду жилья главным способом размещения в поездках по России. Что, по мнению специалиста, вполне реально, поскольку выбор жилья с помощью сервиса отвечает таким критериям как прозрачность операций, скорость и безопасность.

- Исходя из положительных отзывов о работе онлайн-бронирования в первых пяти городах, мы решили сделать наш сервис доступным для большего числа людей, - пояснил Артем Кромочкин. - Новые возможности нашего продукта, распространенные на ключевые туристические регионы и крупнейшие города РФ, внесут значимый вклад в развитие внутреннего туризма.