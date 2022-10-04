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Общество4 октября 2022 8:10

Туристы Краснодарского края получили возможность безопасно бронировать посуточное жилье

Новый сервис позволяет оплачивать квартиры без перевода предоплаты арендодателю напрямую
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Туристы Краснодарского края получили возможность безопасно бронировать посуточное жилье.

Туристы Краснодарского края получили возможность безопасно бронировать посуточное жилье.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу в пяти городах Краснодарского края, включая Краснодар, Анапу, Геленджик, Сочи и Новороссийск, «Авито Недвижимость» внедрила онлайн-бронирование с возможностью оплаты проживания на платформе. Об этом рассказал руководитель направления краткосрочной аренды компании Артем Кромочкин.

БЕЗОПАСНЫЙ СЕРВИС В 40 ГОРОДА СТРАНЫ

С начала лета текущего года данный сервис работал лишь в пяти крупнейших городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге. Сегодня же возможность безопасного онлайн-бронирования жилья появилась в 40 городах Российской Федерации, в том числе в пяти городах Краснодарского края. Теперь краснодарские туристы могут быстро и безопасно бронировать и оплачивать подходящее жилье почти по всей стране.

Чтобы воспользоваться сервисом онлайн-бронирования, на сайте необходимо выбирать объявления созначками «Квартира проверена» и «Безопасная бронь». Объекты, получившие подобные бейджи, уже прошли видеопроверку на соответствие адреса, оснащения и состояния объекта фотографиям и описанию, а также прошли проверку достоверности документов арендодателя и факта наличия жалоб гостей.

УДОБНО ДЛЯ АРЕНДОДАТЕЛЯ И ТУРИСТА

Главными плюсами подключения к онлайн-бронированию для арендодателей являются сокращение расходов на колл-центр и возможность получить оплату уже на следующий день после заезда гостя. Собственник получит предоплату, даже если гость отменит бронь уже после утвержденной даты. Арендодатели смогут застраховать имущество и в случае чего получить компенсацию до 75 тысяч рублей.

Примечательно, что теперь компания не потребует плату за пролонгацию объявлений на сервисе. Будет лишь удержана комиссия в размере 15% от стоимости бронирования. Остальная сумма будет перечислена арендодателю. К тому же, в первый месяц работы с сервисом комиссия платформы составляет всего 5%, а 10% вернётся арендодателю в виде бонусов, которые можно потратить на продвижение объявлений.

Онлайн-бронирование позволяет путешественникам быстрее и безопаснее бронировать и оплачивать квартиры без необходимости связываться с арендодателем или переводить предоплату на карту без чётких гарантий. Риск отмены заселения снизился, а вот сделки стали надежнее: собственник теперь подтверждает бронирование в течение 12 часов, а сервис отправляет деньги собственнику только после заселения гостя и возвращает их, если возникнут какие-либо проблемы на стороне хозяина. Связаться с платформой можно в любой день 24 часа в сутки. Для этого была создана специальная выделенная линия голосовой поддержки.

Фото: пресс-служба «Авито»

Фото: пресс-служба «Авито»

РАБОТА СЕРВИСА УСОВЕРШЕНСТВОВАНА

За три с лишним месяца работы нового сервиса в нескольких городах в его работу были внесены коррективы. Теперь онлайн-бронирование стало еще более удобным. Время на рассмотрение заявки и проведение предоплаты после подтверждения ее арендодателем продлено с 4 до 12 часов. Поэтому бронирование в вечернее и ночное время стало более комфортным. Гость, нажав кнопку «Посмотреть мою бронь», может присоединиться к чату со всеми деталями бронирования. В сервисе отзывы гостей стали отражаться в карточках конкретных квартир, а не в аккаунте хозяина. Также был добавлен рейтинг — среднее арифметическое оценок гостей. Эти нововведения позволяют аудитории читать релевантную обратную связь и помогают ориентироваться при выборе подходящего объекта на платформе.

По словам Артема Кромочкина, компания ставит перед собой задачу сделать краткосрочную аренду жилья главным способом размещения в поездках по России. Что, по мнению специалиста, вполне реально, поскольку выбор жилья с помощью сервиса отвечает таким критериям как прозрачность операций, скорость и безопасность.

- Исходя из положительных отзывов о работе онлайн-бронирования в первых пяти городах, мы решили сделать наш сервис доступным для большего числа людей, - пояснил Артем Кромочкин. - Новые возможности нашего продукта, распространенные на ключевые туристические регионы и крупнейшие города РФ, внесут значимый вклад в развитие внутреннего туризма.

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