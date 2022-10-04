Победительницами конкурса «Мисс проводница «КП» стали многодетная мама и учитель

На фото победительницы конкурса Ангелина Сидоренко (слева) и Анастасия Перкова. Фото: Евгения СОРОКА

Большую часть своей жизни они проводят в пути — под стук колес. Работа проводника многим кажется романтичной – дальние путешествия, интересные знакомства. Но на самом деле эта профессия и опасна и трудна. В честь праздника День железнодорожника «Комсомольская правда» - Кубань» решила рассказать о тех, кто сопровождает нас в поездках.

На сайте kuban.kp.ru стартовал конкурс, в котором участвовало без малого полсотни девушек — это проводники, работающие на самых разных направлениях. Голосование длилось две недели. И вот наконец представляем вам его итоги. Звание «Мисс проводница «КП» получили многодетная мама Анастасия Перкова и учитель Ангелина Сидоренко. Эти красавицы связали свою жизнь с железной дорогой по воле судьбы.

Анастасия родом из Дальнего Востока. В детстве она часто ездила на поездах — к бабушке с дедушкой в Грозный. Во время следования почти всегда старалась занимать верхнюю полку. Оттуда и обзор лучше, и приятнее смотреть на пейзажи за окном. Но стать проводником решила уже в осознанном возрасте.

Анастасия признается - родные и близкие, узнав, что она хочет стать проводником, сразу же поддержали. Фото: Евгения СОРОКА

- В 2011 я переехала в Краснодарский край. Появилась возможность отучиться на проводника — упускать ее не стала. Как оказалось, решение было правильным. Работаю я уже 10 лет. Сейчас меня можно встретить на направлении «Новороссийск-Москва», бывает в графике и более дальний маршрут — недавно вернулась из Владивостока, - улыбается победительница конкурса Анастасия Перкова. - Когда я отправила фото на конкурс, мне очень хотелось не столько себя показать, сколько рассказать о своей профессии. Быть проводником нелегко. Мы - те кто, дарит комфорт, порядок, чистоту и безопасность на всем протяжении пути. Но порой мы еще работаем психологами — пассажиры бывают разные, ко всем стараемся найти свой индивидуальный подход. Да, тяжело — постоянные недосыпы, разные форс-мажорные ситуации. Но я очень люблю тем, что делаю. Я счастлива слышать слова благодарности от своих пассажиров и видеть их радостные лица.

Анастасия признается - родные и близкие, узнав, что она хочет стать проводником, сразу же поддержали.

- Мой муж положительно относится к моим постоянным командировкам. Он из Ростова. Когда учился в институте клинической психологии (проходил обучение по подбору персонала) приезжал в Новороссийске на заработки. Так и познакомились, - говорит Анастасия. - Я очень благодарна своему супругу за помощь — ведь на него порой ложится забота о детях (мы воспитываем семилетнего Кирилла и трехлетнего Романа), не стоит отменять и домашние дела. Я постоянно в разъездах, даже день рождения встретила под стук колес.

Даже своей победой Анастасия обязана не только родственникам, но и сотням пассажирам, которые решили отблагодарить обаятельного проводника.

- Голосовали за меня все, кто ехал со мной в вагоне. А поскольку голосование длилось две недели, считайте, участвовало несколько рейсов. Никто не отказывал, наоборот — интересовались постоянно, как дела, следили за ходом конкурса. Это очень приятно, это заряжает и заставляет не обращать внимания на какие-либо неурядицы, - добавляет Анастасия. - Очень люблю поезда — никогда бы не смогла работать в самолете, очень боюсь полетов.

А вот Ангелину Сидоренко воздушные путешествия не пугают. Правда, стать бортпроводником ей никогда не хотелось из-за нагрузок.

- Все-таки каждый полет сильно влияет на здоровье. Так что работать в небе — точно не мое. То ли дело — железная дорога! У меня стаж пока небольшой — я проводник 1 год и 8 месяцев, - рассказывает еще одна победительница конкурса.

Ангелина родом из Омска, по специальности - учитель. А еще она является членом Российских студенческих отрядов – крупнейшей молодежной организации страны. Два года назад ее жизнь перевернулась с ног на голову.

По словам Ангелины, работа ежедневно ей дарит немыслимое количество новых, а порой и полезных знакомств. Фото: Евгения СОРОКА

- От студенческих отрядов мне выпала возможность отучится на проводника пассажирских вагонов. Предлагался переезд, в списке было много городов, но мое внимание привлек Новороссийск. Здесь хорошее депо, а как узнала, что море под боком, то и вовсе сомнения отпали. Буквально за неделю я собрала свои вещи и уехала. Родители думали, что ненадолго, но оказалось, что навсегда, - улыбается Ангелина Сидоренко.

По словам девушки, работа ежедневно ей дарит немыслимое количество новых, а порой и полезных знакомств.

- В поезде путешествуют люди из самых разных сфер. Я абсолютно со всеми стараюсь быть любезной, готова и разговор поддержать, и помочь, и успокоить. За это меня всегда приглашают в гости в различные города, разумеется, чтобы отведать местные деликатесы. Но влюблена в свою профессию я еще и потому, что в поезде я встретила своего супруга. Он тоже проводник, ехал в соседнем вагоне. 2 октября у нас была годовщина. Путь к сердцу я нашла через желудок. Когда отношения только начались, нас часто ставили вдвоем на какой-либо рейс. В пути я готовила различные блюда в микроволновке — старалась удивлять, - говорит Ангелина Сидоренко. - Конечно, помощь мужа неоценима. Когда я была в рейсах, он за меня распространял ссылку на голосование. Поблагодарить также хотела бы всех своих знакомых, друзей и семью. Чего говорить, за меня голосовал весь Омск!