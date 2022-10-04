В Анапе ищут собаку вице-президента «Киношока»

Александра Афанасьева-Шевчук и той-терьер Ила. Фото: сайт «Киношока».

31-й международный фестиваль «Киношок» в Анапе завершился несколько дней назад, однако его вице-президент Ирина Шевчук и ее дочь актриса Александра Афанасьева-Шевчук вынуждены задержаться на курорте: они разыскивают ищут свою питомицу – 11-летнего той-терьера Илу.

Знаменитая Рита Осянина из фильма «А зори здесь тихие» заслуженная артистка России Ирина Шевчук и ее дочь актриса Александра Афанасьева-Шевчук, сыгравшая Марину в «Московском декамероне» уже несколько дней разыскивают свою любимицу.

11-летняя Ила потерялась 1 октября. Фото: соцсети Александры Афанасьевой-Шевчук.

11-летняя той-терьер Ила убежала во время прогулки 1 октября из кафе «Сильвия» в районе санатория «Волна» по адресу: Пионерский проспект, 265. Любимица двух актрис, с которой они никогда не разлучаются, могла заблудиться.

– Мы предполагаем, что наша старенькая Ила пошла в туалет и просто не нашла дорогу, заблудилась. Она рыже-песочного цвета, с довольно заметной шишечкой в районе крестца и чуть-чуть высунутым языком, – рассказала «КП»-Кубань» Александра Афанасьева-Шевчук. – Если вы увидите ее, пожалуйста, свяжитесь с нашей сестрой Ириной или со мной, чтобы мы могли забрать и переправить Илу из Анапы в Москву.

Вице-президент «Киношока» Ирина Шевчук просит помочь найти любимицу. Фото: сайт «Киношока».

Александра опубликовала у себя в соцсетях объявление о пропаже Илы и готова: «Помогите, пожалуйста, найти Илу. Она всего боится. Язычок немножко торчит сборку, потому что зубы выпали. Не кусается. Очень напугана! Без нас она погибнет, а мы – без нее».

Той-терьер на руках у одной из хозяек. Фото: соцсети Александры Афанасьевой-Шевчук.

– Мама очень расстроена и говорит, что никуда не уедет из Анапы, пока не найдет Илу, – добавила Александра. – Мы будем благодарны за любую информацию о местонахождении собаки и просим вернуть ее за вознаграждение.

ВАЖНО!

Если в Анапе вы увидите Илу, пожалуйста, придержите собаку и свяжитесь с ее хозяева: +7 (915) 239-18-63, Ирина; +7 (985) 206-75-38, Александра.