Краснодарская клиника первой в России получила робот-микроскоп

Микроскоп позволит проводить операции на головном и спинном мозге. Фото: сайт НИИ-ККБ №1.

Первый в России микроскоп нового поколения Zeiss Kinevo 900 установили в операционной НИИ-краевой клинической больницы №1 имени профессора Очаповского в Краснодаре.

О возможностях нового оборудования, появившегося в НИИ-ККБ №1, еще десятилетие назад хирургам приходилось только мечтать. Микроскоп с оптическими линзами знаменитой марки «Карл Цейсс» позволяет увидеть оперируемый участок тканей, даже самый труднодоступный, с максимальной фокусировкой и под любым углом через отверстие любого диаметра в разрешении 4K и 3D.

Техническая новинка дает 42-кратное увеличение. Фото: сайт НИИ-ККБ №1.

Кроме того, современная техника хранит в памяти карту операции, что позволяет хирургам возвращаться к самым важным этапам вмешательства для повторного просмотра на том же увеличении, рабочем расстоянии и фокусировке. «Умеет» Zeiss Kinevo 900 и многое другое: например, прямо во время операции анализировать кровотока.

– Роботизированный микроскоп Zeiss Kinevo 900 приобрели из средств краевого бюджета в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Развитие здравоохранения», – рассказали «КП»-Кубань» в НИИ-ККБ №1. – Благодаря этой технике сократится число манипуляций, выполняемых хирургом или нейрохирургом вручную, а врачам доступно изображение операционного поля в высочайшем качестве.

Микроскоп хранит в памяти карту каждой операции. Фото: сайт НИИ-ККБ №1.

Микроскоп позволяет проводить самые сложные операции на головном и спинном мозге проводятся максимально бережно для пациента, которая ранее была невозможна. «Цейссовская» оптика и роботизированная система визуализации позволит оперировать пациентов с такими патологиями, как аневризмы, доброкачественные и злокачественные опухоли головного и спинного мозга, дегенеративные и онкологические заболевания позвоночника, а также устранять хронические болевые синдромы и судороги у больных с эпилепсией и ДЦП.

– Микроскоп позволяет сшивать сосуды и нервы при 42-кратном увеличении. Он будет использоваться при проведении различных микрохирургических и эндоскопических операций на головном и спинном мозге. При этом пациенты будут максимально обезопашены от неточных манипуляций, – отметили в НИИ-ККБ №1. – Кроме того, Zeiss Kinevo 900 позволит проводить online трансляции хирургических вмешательств прямо из операционной, чтобы дистанционно хирургов или обмениваться с ними опытом.