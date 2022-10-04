В Новороссийске мошенники берут с горожан деньги за трудоустройство

В Новороссийске к полицейским обратились жертвы Интернет-мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию города-героя Новороссийска обратились двое жителей, пострадавшие от мошенников при поиске работы: они заплатили лжеработодателям за потенциальное трудоустройство 95 и 55 тысяч рублей соответственно.

36-летняя жительница города-порта искала удаленную работу в Интернете и на одном из сайтов увидела объявление о наборе сотрудников «платформой для дистанционной занятости». Предполагалось, что молодая женщина будет из дома обрабатывать заказы и отвечать на звонки.

Аферистов, бравших деньги за потенциальное трудоустройство, теперь ищут стражи порядка. Пресс-служба УМВД РФ по городу Новороссийску.

– Мошенники заверили потерпевшую, что «платформа» будет переводить сотруднице заработную плату, но для этого необходимо открыть кредитный счет в банке. Аферисты «вели» потерпевшую по телефону: находились с ней на связи, пока она брала в банке онлайн-кредит, а затем сама перевела 95 тысяч рублей по указанным мошенниками реквизитам, – рассказали «КП»-Кубань» в УМВД РФ по городу Новороссийску. – Также жертва передала злоумышленникам свои персональные данные и реквизиты счета, на который якобы будет зачисляться ее заработная плата с данной платформы.

В другом случае 44-летний новороссиец обратился в отдел полиции с заявлением о том, что стал жертвой мошенников и лишился 55 тысяч рублей. Он также искал работу в Интернете и разместил свое объявление на одном из ресурсов. Вскоре с ним связался «работодатель» и предложил работу вахтовым способом.

Силовики советуют насторожиться, если звонят незнакомцы со словами: "Мы по объявлению". Фото: Архив "КП"

– Неизвестный сообщил мужчине, что для трудоустройства потребуется пройти медосмотр и собеседование в другом городе, где находится головной офис фирмы. Житель Новороссийска перевел на указанные аферистом реквизиты задаток на покупку авиабилета в размере 55 тысяч рублей, – отмечают полицейские. – Когда «работодатель» перестал отвечать на звонки, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

КОНКРЕТНО

Аккуратнее с объявлениями в Интернете

– Если вам позвонили незнакомцы по объявлению в Интернете и речь идет о деньгах, насторожитесь. Не вносите никакие задатки или плату за услуги, не принимайте важных финансовых решений поспешно и не сообщайте посторонним лицам данные о своих банковских картах, – советуют полицейские. – Также не называйте коды и пароли из поступающих сообщений, не переходите по ссылкам и не скачивайте неизвестные приложения.