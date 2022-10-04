Резкие заморозки ожидаются на Кубани в конце октября

Смена погоды случится во второй половине месяца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На улице – октябрь, а столбики термометров на Кубани не опускаются ниже плюс 26-28 градусов. Еще выше температура на солнце.

По прогнозам синоптиков, теплая погода сохранится в регионе еще минимум две недели. Разбавит жару небольшое похолодание. Оно придет в край в середине месяца. Столбики термометров сбросят до пяти-шести градусов.

Но такая погода не продержится и двух дней – затем на Кубань вернется тепло. И оно сохранится до конца месяца.

- Тогда в Краснодарский край придут заморозки. По прогностическим картам, в конце месяца ожидаются заморозки, – говорит начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха опустится до минусов двух градусов. Специалисты предупреждают, что это прогнозы долгосрочные. Обычно они кардинально меняются за неделю – полтора до даты.