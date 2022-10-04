В Краснодарском крае мобилизованные отец и сын стали экипажем БМП

Сын и отец Сенин, экипаж машины боевой. Фото: Виталий ТИМКИВ

Доброволец Андрей Сенин и его мобилизованный сын Кирилл стали экипажем боевой машины пехоты: сейчас мужчины проходят подготовку на полигоне в Молькино.

Кирилл Сенин получил повестку в один из первых дней частичной мобилизации и сразу пошел в военкомат. Буквально до последнего момента он не знал, что отправится отдавать воинский долг родине не один, а вместе с отцом.

Вместе с сыном Кириллом (слева) воинский долг отправился отдавать его отец Андрей Сенин. Фото: Виталий ТИМКИВ

– Мне пришла повестка и я уже вернулся из военкомата, стал собираться. Отец до последнего момента не признавался, что вместе со мной пошел добровольцем, – говорит Кирилл Сенин. – Буквально на пороге батя сказал: «Я иду с тобой». Конечно, я обрадовался, и сейчас мы в одном взводе.

Отец и сын Сенины в составе одного экипажа боевой машины пехоты вместе с другими мобилизованными кубанцами сейчас проходят подготовку на полигоне Молькино. Участвуют в контрольных стрельбах, занятиях по медицине и тактике, оборудованию инженерных позиций.

Семья Сениных проходит переподготовку на полигоне в Молькино. Фото: Виталий ТИМКИВ

– Кирилл – мой первый сын, я пошел добровольцем за родину, за всех близких и за сына, в первую очередь. Надо молодых поддерживать, а не падать духом, – объясняет рядовой Андрей Сенин, отслуживший 25 лет назад. – Это мой долг, хотя волнуюсь, конечно, и прекрасно понимаю, что будет нелегко. Надеюсь, многие поступят так как мы, потому что все понимают: как говорится, «позади Москва». Хочется пожелать всему нашему полку, чтоб все вернулись здоровыми и живыми.