Мужчины скупают товары в военторгах. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В этот же день многие стали получать повестки, а на следующий день поехали в военкомат. Сборы у каждого мужчины проходят по-разному. Кто-то достает вещи, которые пригодятся в боях, из старых запасов, кто-то спешит экипироваться с иголочки. По наблюдению продавцов, первая волна покупателей хлынула в специализированные магазины неделю назад, пик пришелся на выходные, сейчас спрос большой, но постепенно стихает.

В первые дни частичной мобилизации был большой наплыв покупателей. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Если раньше к нам заходили в основном рыбаки-охотники, то сейчас контингент изменился. У нас выкупили почти все, что лежало месяцами, - говорит помощник директора военторга Анатолий. – Берут все – от футболок до бронежилетов. Сумма на все разная. Можно купить китайские берцы за 2200 или взять кроссовки за 4500. У кого на сколько денег хватает.

Рюкзаки берут чаще всего

В зале находится 43-летний Сергей. Повестку еще не получил, но ждет со дня на день звонка из военкомата – под частичную мобилизацию он попадает.

- Хочу заранее приготовится, чтобы потом не бегать впопыхах по магазинам. Есть сомнения, что брать, какую расцветку, вдруг купишь форму, а она не подойдет, - признается он, присматривая камуфляжную куртку и брюки. – Все стоит недешево, не хочется покупать, чтобы потом просто лежало.

Покупатели проходят мимо сумок. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Рядом с ним 30-летний Александр. Заехал за рюкзаком, но его здесь уже нет, только сумки спортивного вида.

- Полгорода объехал – нет рюкзаков. А сумка - это неудобно, - размышляет молодой человек. – Нужно, чтобы все вещи были за плечами, а руки свободные.

Пришлось присматривать ботинки.

- Все говорят – нужна удобная обувь. Берцы или специальные кроссовки, может, ходить придется много, - говорит Александр. – Есть 42 размер?

На прилавке появляются армейские ботинки. Самый дешевый вариант из кожзама за 2 200 рублей.

- Это самая ходовая модель, - говорит продавец. – Удобные, крепкие.

В магазин заходит еще один покупатель. 56-летний Андрей присматривает камуфляжные брюки.

Самая ходовая позиция - обувь. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Я не понимаю тех, кто готов тратить бешеные деньги на амуницию. В Великую Отечественную мой прадед ушел на фронт в старых сапогах. Тут ведь важна военная подготовка, а не форма, которая на тебе, - говорит он. – Я пока повестку не получал, но у меня все есть – трусы, носки, футболка, свитер, форма, старенькие берцы. Покупать ничего не буду. Я так прикинул, мне надо будет около 2 000 рублей для отправки на фронт. Остальное все – понты.

Оделся на сотку, и это не предел

Данила выезжает в зону боевых действий 5 октября. Он зашел в магазин готовенький – в новой форме, берцах цвета хаки, на рукавах шевроны с символикой спецоперации.

- Я в принципе все купил. Зашел за электронными часами с подсветкой и «поджопником» (небольшой туристический коврик для сидения – прим.ред.). С этим большие проблемы, как и с хорошими рюкзаками, - признается мобилизованный. – На все про все у меня ушло около 100 тысяч рублей. Но это не предел, знаю ребят, которые сделали полный абгрейд на 200 тысяч. Выбирают форму даже под цвет глаз, есть такие.

Камуфляжная одежда разных видов. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

По его словам, многие знакомые стали сдавать обратно свои покупки – приобрели слишком много в первые дни, а с собой много не возьмешь.

КОШЕЛЕК МОБИЛИЗОВАННОГО

Демисезонная форма – 5000 рублей

Утепленная форма – 8000 рублей

Рюкзак походный – от 3000 рублей

Футболка хлопковая - от 500 рублей

Толстовка цвета хаки – от 2 500 рублей

Термобелье от 1 500 до 5 000 рублей

Берцы кожзам – 2 200 рублей

Берцы из натуральной кожи – 5 000 рублей

Коврик для сидения – от 300 рублей

Электронные часы – 1000 рублей

Перчатки – от 1000 рублей

Медицинская аптечка для первой помощи – от 1 200 рублей.