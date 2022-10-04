В акватории Анапы ввели запрет на движение судов для защиты газопровода Фото: bsamp.ru

В акватории Анапы ввели запрет на движение судов для защиты газопровода. В соцсетях появилось соответствующее распоряжение штаба Новороссийской военно-морской базы местному порту.

- В связи с проведением специальной военной операции и возникшими новыми угрозами в отношении газопровода «Турецкий поток» командованием флота принято решение о запрете движения любых судов в акватории Анапского района, - говорится в тексте документа.

Уточняется, что ограничения охватывают в том числе маломерные суда, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства.

Тем временем в морском порту Анапы распространяемую информацию подтвердили. Для охраны газопровода ограничено движение судов в акватории вблизи Большого и Малого Утриша.

Как отметил местный политолог Андрей Гусий, это правильное решение после диверсии на «Северном потоке».

- На фоне произошедшего с «Северным потоком» - решение более, чем правильное и, судя по всему, есть данные о возможной активности диверсантов на юге. Но ограничений все больше, а Анапа без аэропорта и моря.. Однако, не думаю, что ситуация зависнет до весны, - написал Андрей Гусий в своем телеграм-канале.

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